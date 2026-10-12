ادعای ترامپ: انتخابات آمریکا تأثیری بر تصمیمم در قبال ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هیچ تأثیری بر تصمیمات وی درباره ایران ندارد.

ترامپ همچنین از گفت وگوی تلفنی اش با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی خبر داد و مدعی شد: حوثی‌ها رفتار بسیار بدی دارند.

رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ اوکراین نیز اظهار کرد که باید برای این جنگ به راه‌حلی دست یافت و از سوی هر دو طرف، مواردی از نقض آتش‌بس رخ داده است.

وی سخنان چند ماهه اخیر خود را تکرار کرد و مدعی شد که روسیه و اوکراین خواهان دستیابی به توافق هستند، اما نمی‌دانند چگونه باید به آن دست یابند.

ترامپ درباره جنگ با ایران نیز سخنان تکراری و خسته کننده اش را تکرار کرد و برای فروکش کردن وضعیت وخیم سوخت در کشورش مدعی شد: این جنگ به‌زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین کاهش می‌یابد.

وی همچنین درباره موضع ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت که معتقد است پوتین خواهان توافق است، اما باید ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را نیز برای پذیرش توافق متقاعد کرد.

ترامپ در پایان از زلنسکی خواست به‌جای صحبت درباره توافق گازوییل با روسیه، بر دستیابی به توافق تمرکز کند.

وی به سیاست دولت واشنگتن در ترور مقامات کشورهای دیگر اذعان کرد و در اظهاراتی سخیف مدعی شد: شاید در هدف قرار دادن رهبران ایران زیاده‌روی کردیم و می‌بایست در سطح اول یا دوم تنش کار را متوقف می کردیم.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران می‌خواهد به توافق دست یابد اما نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد.

این ادعا درحالی مطرح می شود که مقامات ایرانی اعلام کردند که پاسخ آمریکا برای توافق را دریافت کرده و آن را ناکافی می دانند.

وی درباره پوتین نیز گفت که وی بسیار بیشتر از زلنسکی خواهان دست‌یابی به یک توافق است.