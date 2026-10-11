وزیر خارجه پیشین آمریکا: فروپاشی نظام ایران باید از داخل اتفاق بیفتد

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: فروپاشی نظام ایران به کاهش قیمت انرژی و افزایش امنیت منجر می شود و رویداد بسیار مثبتی برای آمریکا خواهد بود.

وی درباره چگونگی فروپاشی نظام ایران نیز توضیح داد: این اتفاق باید از داخل رخ دهد. چه از طریق عملیات های سری و چه از طریق حمایت از جنبش‌های مقاومت ایران(گروهک‌ها)، اینها ابزارهای مناسبی برای تحقق این هدف هستند.

این اولین بار نیست که مقامات آمریکایی بر حمایت از گروه های تجزیه طلب و دیگر گروه های تروریست برای فروپاشی ایران تاکید می کنند. پیشتر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که به گروهک های تجزیه طلب کرد سلاح داده است تا از آن برای ایجاد ناامنی در ایران استفاده کنند.

حمایت گسترده آحاد مردم از نظام جمهوری اسلامی در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و همچنین دو جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تمامی توطئه ها را خنثی کرد و نفرت مردم از گروهک های مسلح را بیشتر و آنها را بیش از گذشته منزوی کرد.