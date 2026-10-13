به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آتلانتیک به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گزارش داد: ناتوانی ترامپ از پایان دادن به جنگ با ایران او را خشمگین و در عین حال به طرز عجیبی فلج کرده است. این در حالی است که ترامپ عادت داشت تمام جهان از سران گرفته تا رسانه ها به او توجه کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: او دارد عقلش را از دست می‌دهد چرا که ایران به حرف های ترامپ گوش نخواهد داد. ایران تهدید نفتکش‌ها در تنگه هرمز را از سر گرفته است و میانگین قیمت گازوئیل در ایالات متحده از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور کرده و هزینه کالاهایی را که با کامیون‌ها در بزرگراه‌های کشور حمل می‌شوند، افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری‌خواهان وحشت دارند که قیمت‌ بالای انرژی می‌تواند به دموکرات‌ها کمک کند تا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند. ترامپ به دنبال یک قربانی بوده و به نظر می‌رسد که اوکراین را مقصر دانسته است. اگرچه سرزنش یک کشور اروپایی که برای موجودیت خود می‌جنگد به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت ممکن است غیرممکن به نظر برسد، اما به نظر می‌رسد ترامپ این کار را به پذیرش مسئولیت تصمیم خود برای حمله به ایران ترجیح می‌دهد.