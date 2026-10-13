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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

محکومیت ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی کود شیمیایی در بهار

محکومیت ۴ میلیارد ریالی قاچاقچی کود شیمیایی در بهار

همدان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از صدور حکم محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی برای متهم پرونده نگهداری و قاچاق ۱۵ تن کود اوره یارانه‌ای در شهرستان بهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی از صدور حکم محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی متهم به نگهداری کود اوره یارانه‌ای در شهرستان بهار خبر داد و اظهار کرد: پرونده مربوط به نگهداری غیرمجاز ۱۵ هزار کیلوگرم کود شیمیایی یارانه‌ای اوره بر خلاف ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۲ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بهار رسیدگی شد.

وی افزود: رئیس شعبه پس از بررسی مستندات و به دلیل ناتوانی متهم در ارائه مدارک قانونی و مجوزهای لازم تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کامل محموله مکشوفه به نفع دولت متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در تشریح جزئیات کشف این محموله گفت: این انبار غیرمجاز در پی گزارش و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) و در جریان گشت مشترک با دستگاه‌های نظارتی شناسایی و پرونده متخلف برای اعمال قانون به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.

کد مطلب 6976433

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