جریمه ۴۱ میلیارد ریالی متخلف نگهداری کود شیمیایی در تاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده نگهداری و عرضه خارج از ضوابط ۴۰ هزار کیلوگرم کود شیمیایی یارانه‌ای به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کودهای شیمیایی کشف‌شده، متهم به پرداخت ۴۱ میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی کالا، محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با هشدار به متخلفان بازار گفت: با استفاده از اختیارات قانونی، با افرادی که از شرایط بازار سوءاستفاده کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رزاقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات در حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی، موضوع را از طریق سامانه tazirat۱۳۵.ir (http://tazirat۱۳۵.ir) گزارش کنند یا برای پیگیری به این مرجع مراجعه کنند.