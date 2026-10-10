  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

جریمه ۴۱ میلیارد ریالی متخلف نگهداری کود شیمیایی در تاکستان

جریمه ۴۱ میلیارد ریالی متخلف نگهداری کود شیمیایی در تاکستان

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین از محکومیت متهم به نگهداری ۴۰ تن کود شیمیایی یارانه‌ای خارج از ضوابط قانونی در شهرستان تاکستان به پرداخت ۴۱ میلیارد ریال جریمه نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده نگهداری و عرضه خارج از ضوابط ۴۰ هزار کیلوگرم کود شیمیایی یارانه‌ای به ارزش ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کودهای شیمیایی کشف‌شده، متهم به پرداخت ۴۱ میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی کالا، محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با هشدار به متخلفان بازار گفت: با استفاده از اختیارات قانونی، با افرادی که از شرایط بازار سوءاستفاده کنند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رزاقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات در حوزه صلاحیت تعزیرات حکومتی، موضوع را از طریق سامانه tazirat۱۳۵.ir (http://tazirat۱۳۵.ir) گزارش کنند یا برای پیگیری به این مرجع مراجعه کنند.

کد مطلب 6973393

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها