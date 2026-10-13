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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

ضبط ۱۰۶ رأس گوسفند و جریمه ۵۶ میلیارد ریالی متخلف در تاکستان

ضبط ۱۰۶ رأس گوسفند و جریمه ۵۶ میلیارد ریالی متخلف در تاکستان

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین از ضبط ۱۰۶ رأس گوسفند به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد ریال و محکومیت متهم به پرداخت حدود ۵۶ میلیارد ریال جریمه نقدی در تاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رزاقی اظهار کرد: پرونده حمل و عرضه خارج از ضوابط تعیینی ۱۰۶ رأس گوسفند به ارزش ۲۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تاکستان رسیدگی شد.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده و احراز تخلف، متهم علاوه بر ضبط ۱۰۶ رأس گوسفند، به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۹۶۸ میلیون ریال جریمه نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی دام‌های مکشوفه، محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین با هشدار به متخلفان بازار تأکید کرد: با استفاده از اختیارات ویژه، با متخلفانی که از شرایط بازار سوءاستفاده کنند، در سریع‌ترین زمان ممکن و با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

رزاقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف در حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به نشانی http://tazirat135.ir ثبت کنند تا رسیدگی لازم انجام شود.

کد مطلب 6976527

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