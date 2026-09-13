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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

توقیف محموله ۲ تنی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

توقیف محموله ۲ تنی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

کوهدشت - فرمانده انتظامی کوهدشت از کشف دو تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و مفسدان اقتصادی، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵۰ کیسه ۴۰ کیلویی کود شیمیایی به وزن کلی دو تن که فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، بیان داشت: خودروی حامل بار نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ امانی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با اخلال‌گران نظام اقتصادی و افرادی که قصد سودجویی در زمینه توزیع نهاده‌های کشاورزی را دارند، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6945730

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