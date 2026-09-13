توقیف محموله ۲ تنی کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و مفسدان اقتصادی، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۵۰ کیسه ۴۰ کیلویی کود شیمیایی به وزن کلی دو تن که فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به اینکه در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، بیان داشت: خودروی حامل بار نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ امانی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با اخلال‌گران نظام اقتصادی و افرادی که قصد سودجویی در زمینه توزیع نهاده‌های کشاورزی را دارند، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.