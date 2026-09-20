  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲

روسیه سه تن بار را به ایستگاه فضایی بین المللی رساند

روسیه سه تن بار را به ایستگاه فضایی بین المللی رساند

کپسول باری روباتیک پروگرس ۹۶ روسیه به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این کپسول همراه یک موشک سایوز از مقر فضایی بایکونور در قزاقستان روز چهارشنبه به فضا ارسال شد و تعقیب سه روزه ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین را آغاز کرد.

این تعقیب و جستجو در ساعت ۱۳:۴۴ دقیقه دیروز به وقت گرینویچ پایان یافت و کپسول به ماژول Poisk متصل شد. دو فضاپیما در ارتفاع ۴۱۸ کیلومتری و برفراز دریای سیاه در حال سفر بودند.

پروگرس ۹۶ حامل سه تن مواد غذایی، سوخت و ذخایر دیگر برای فضانوردان ساکن در ایستگاه فضایی بین المللی بود. هم اکنون هفت نفر یعنی جک هاتاوی، جسیکا میر و آنیل منون از ناسا، صوفی آدنو از آژانس فضایی اروپا در کنار پیوتر دوبروف، اندره فدایف و آنا کیکینا از روسیه در این آزمایشگاه فضایی اقامت دارند.

کپسول مذکور به مدت پنج ماه به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می ماند و پس از آن مملو از زباله و روانه اتمسفر زمین می شود تا در آنجا بسوزد.

کد مطلب 6952223
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه