به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از ایندپندنت، البته کاندیداهایی برای این جایزه روی زمین نیز وجود دارند از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که سال هاست تمایل خود برای دریافت این جایزه را اعلام کرده است. مارک کارنی نخست وزیر کانادا، تیم کمک های امدادی در سودان و حامیان کودکان در اوکراین و همچنین دو دادگاه بین المللی برجسته از نامزدهای احتمالی دریافت جایزه صلح نوبل در سال جاری میلادی به حساب می آیند.

گمانه‌زنی‌های سالانه درباره اینکه چه کسی موفق به کسب جایزه‌ای خواهد شد که به‌طور گسترده معتبرترین افتخار جهان به شمار می‌رود، در آستانه اعلام برنده از سوی کمیته نروژی نوبل در اسلو در ۹ اکتبر، شدت گرفته است.

پیش بینی اینکه دریافت کننده جایزه چه کسی است، همچنان نامشخص باقی مانده و چند گزینه تعجب برانگیز و جنجالی طی سال های گذشته برنده آن شده اند. کمیته نوبل ۲۸۷ کاندیدا برای جایزه امسال معرفی کرده که یک چهارم آنها را سازمان های مختلف تشکیل می دهند.

کارشناسان در خصوص ارائه جایزه توضیح داده اند پنل مذکور به طور معمول ماندگاری صلح، پیشرفت درپیشبرد برادری میان ملت‌ها و تلاش‌های بی‌سروصدای نهادهایی که در جهت تقویت این اهداف اساسی فعالیت می‌کنند را در اولویت قرار می دهد.

هاکون یِرلو، مدیر موسسه تحقیقات صلح اسلو که یک پیش بینی کننده برتر به شمار می رود، در این باره می گوید: ایستگاه فضایی بین المللی و سازمان ورای آن یک سمبل نادر از همکاری بین المللی در دستیابی به بهشت در عصری است که چندجانبه گرایی در حال افول است و بسیاری از کشورها به منافع محدود ملی روی زمین بسنده می کنند.

فصل معرفی برندگان جوایز نوبل امسال از روز دوشنبه مصادف با ۱۳ مهر آغاز می شود. تحقیقات برنده در رشته های پزشکی، فیزیک و شیمی به ترتیب در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مهرماه توسط کمیته نوبل معرفی می شوند.