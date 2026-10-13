کشف ۲۰۳ کیلوگرم تریاک در محور میناب ـ بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی و همکاری ویژه با پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، اطلاعات دقیقی مبنی بر انتقال محموله سنگین مواد مخدر از یکی از استان‌های همجوار به مقصد هرمزگان به دست آمد که بلافاصله موضوع در دستور کار ویژه اداره عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی دستگاه قضایی و رصد دقیق اطلاعاتی چهار گروه عملیاتی مجرب را به صورت نامحسوس به محور میناب ـ بندرعباس اعزام کردند و موفق شدند یک دستگاه خودروی نیسان حامل مواد مخدر و یک خودروی اسکورت را شناسایی و تحت نظر قرار دهند.

فرمانده انتظامی هرمزگان، ادامه داد: قاچاقچیان با مشاهده مأموران و بدون توجه به دستور ایست پلیس اقدام به فرار کردند که با واکنش سریع مأموران و بهره‌گیری از شگردهای تخصصی پلیسی مسیر حرکت آن‌ها متوقف و چهار نفر دستگیر شدند.

رفیعی‌کیا، خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروی نیسان توقیف‌شده ۲۰۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این رابطه، گفت: دو دستگاه خودرو توقیف و متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان با تأکید بر تداوم مبارزه قاطعانه با قاچاق مواد مخدر این پدیده را تهدیدی برای سلامت جوانان و بنیان خانواده‌ها دانست و از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و شماره ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر به اطلاع پلیس برسانند.