کشف ۲۴ کیلوگرم تریاک در پوشش محموله ماهی در هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج بختیاری اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان دراجرای طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر، روز گذشته با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان، با بهره گیری از شیوه های پلیسی از قصد انتقال یک محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان از استان سیستان و بلوچستان به سمت هرمزگان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر به محل و مسیر تردد قاچاقچیان اعزام و حین گشت زنی و تعقیب و مراقبت‌های لازم در محور میناب به بندرعباس یک دستگاه خودرو وانت ویژه حمل ماهی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی خودروی مذکور را متوقف کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو توقیفی مقدار ۲۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در پوشش محموله ماهی در قسمت بار خودرو جاساز شده بود کشف و ضبط شد، اظهار داشت: در این رابطه ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر و سوداگر مرگ دستگیر که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در پایان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد مجرمان و سوداگران مرگ امنیت و آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند.