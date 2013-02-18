328 کیلو مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سيد احمد خدايي اظهار داشت: مأموران اداره عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي روز گذشته يك باند توزيع مواد مخدر را شناسايي كردند.

رئيس پليس مبارزه با مواد استان هرمزگان افزود : مأموران در يك عمليات منسجم، دو دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان را متوقف و در بازرسي از آنها 265 كيلو 600 گرم موادمخدر كشف و در اين راستا دو نفر از سوداگران مرگ را دستگير كردند.

خدايي يادآور شد: مأموران اداره عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان در عمليات ديگر یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر را شناسایی و متوقف و در بازرسی از آن 49 کیلو 200 گرم تریاک کشف و در این رابطه 3 نفر از قاچاقچیان را دستگیر کردند.

اين مسئول انتظامي استان تصريح كرد: ماموران يكي از پاسگاه هاي ايست و بازرسي شهرستان بندرخمير حين كنترل خودروهای عبوری به يك دستگاه خودرو مشكوك و آن را متوقف كردند و در بازرسي از آن 13 كيلو 400 گرم مواد مخدر كشف و در اين رابطه يكي از قاچاقچيان را دستگير كردند.

خدايي خاطرنشان كرد: مأموران پر تلاش و خستگی ناپذیر استان هرمزگان طی سه عملیات جداگانه سه نفر از قاچاقچیان و سوداگران را دستگیر، چهار دستگاه خودرو توقیف و جمعاً 328 کیلو و 200 گرم موادمخدر کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: مواد مخدر مكشوفه به همراه خودروها به پليس مبارزه با مواد مخدر انتقال و متهمان پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.