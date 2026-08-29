کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایوب علیپور در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان درباره انتقال یک محموله مواد مخدر توسط قاچاقچیان با یک دستگاه خودروی سواری پژو از مبدأ استان فارس به مقصد تهران، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

شناسایی مسیر تردد خودروی حامل مواد مخدر

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیرهای تردد، موفق به شناسایی خودروی مورد نظر شدند و هماهنگی‌های قضایی و انتظامی لازم برای توقیف آن انجام گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: با توجه به مسیر تردد خودرو، عملیات با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان دنبال شد و مأموران با انجام اقدامات عملیاتی، خودروی حامل محموله مواد مخدر را در یکی از محورهای مواصلاتی خارج از استان متوقف کردند.

کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک از خودروی پژو

سرهنگ علیپور تصریح کرد: مأموران پس از توقیف خودرو، در بازرسی از آن ۳۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک را که به‌صورت ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، دو نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با تأکید بر تداوم اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان و سوداگران مرگ به اهداف خود دست پیدا کنند.

علیپور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مرتبط با حمل و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.