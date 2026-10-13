برگزیدگان قرآنی شهرستان دیر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر،مسئول دارالقرآن امام خمینی(ره) شهرستان دیّر ، ظهر سه شنبه در این آیین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله این مرکز، بر ضرورت توجه ویژه مسئولین به تأمین زیرساخت‌های فیزیکی برای تداوم موفقیت‌های قرآنی تأکید کرد.

جمیله فخرایی با اشاره به جایگاه ممتاز این دارالقرآن گفت: طی پایش‌های دوسالانه عملکرد دارالقرآن‌ها توسط وزارت آموزش و پرورش و همچنین ارزیابی‌های استانی، دارالقرآن امام خمینی(ره) شهرستان دیر موفق شد از بین ۲۲ مرکز فعال در استان بوشهر، رتبه دوم را کسب کند که این افتخار نتیجه تلاش شبانه‌روزی مربیان و همکاران ماست.

وی در ادامه به آمار عملکردی چهار سال اخیر اشاره کرد و افزود: تاکنون نزدیک به ۳۹۵ گواهینامه معتبر صادر شده و تعداد قرآن‌آموزان دختر و پسر به ترتیب به حدود ۴۵۰ و ۳۸۵ نفر رسیده است. همچنین در حال حاضر ۷۰ حافظ قرآن و بیش از ۳۰۰ قرآن‌آموز در رشته قرائت تحت تعلیم هستند.

مدیر دارالقرآن امام خمینی(ره) آموزش و پرورش شهرستان دیّر با برشمردن فعالیت‌های انجام شده، به محورهای کلیدی عملکرد این مرکز پرداخت و گفت: برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان ابتدایی (پایه اول تا ششم) در مدارس سطح شهرستان و حومه (آبدان، لمبدان، دوراهک و بردستان) با ارائه گواهی ضمن خدمت، نظارت بر مدارس و تکمیل فرم‌های ارزیابی استان با محوریت اجلاسیه نماز، هیئت‌های دانش‌آموزی و ائمه جماعت و برگزاری مسابقات قرآنی مشترک با نهادهایی همچون بسیج خواهران و برادران، پایگاه‌های مقاومت و سپاه و حضور مستمر در مدارس و اجرای محافل هفتگی جهت شناسایی استعدادها و جذب حداکثری دانش‌آموزان از جمله عملکرد این دارالقرآن بوده است.

فخرایی از کمبود امکانات فیزیکی انتقاد کرد و توضیح داد: دارالقرآن امام خمینی(ره) با وجود فعالیت‌های گسترده، فاقد ساختمان مستقل، نمازخانه و سالن اجتماعات است. با این وجود، ما با بهره‌گیری از ظرفیت شیفت مخالف مدارس (مانند مدارس فروغ اندیشه، بعثت و مدرسه استثنایی) و مدیریت خلاقانه، این نقیصه را جبران کردیم و حتی مستندات فعالیت‌های خود را به وزارتخانه ارائه دادیم که مورد تحسین و توجه مسئولین وزارتی قرار گرفت.

وی در بخش پایانی سخنان خود با خطاب قرار دادن مسئولین محلی و اجرایی شهرستان تصریح کرد: سرنوشت این قرآن‌آموزان معصوم در گرو حمایت‌های امروز ماست. از مسئولین از جمله فرماندار و امام جمعه محترم تقاضا دارم با تخصیص بودجه و پیگیری جهت تأمین فضای فیزیکی مستقل، اجازه ندهند فعالیت‌های قرآنی به تداوم وابستگی به فضاهای موقت محدود بماند.

فخرایی در پایان ضمن تشکر ویژه از مدیران مدارس همراه، ابراز امیدواری کرد که با عنایت ویژه به حوزه‌های علوم قرآنی، بستری پایدار برای رشد استعدادهای درخشان قرآنی در شهرستان دیر فراهم شود.