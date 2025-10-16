فرمانده سپاه دیر: حافظان قرآن الگوی رفتاری در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی نیا صبح پنجشنبه در آیین تجلیل از حافظ کل قرآن کریم، خانم «حلما فخرایی» و حافظان دارالقرآن بسیج سپاه این شهرستان اظهار کرد: تجلیل از حافظ قرآن در واقع تجلیل از یک الگوی رفتاری است که باید در خانواده و جامعه نهادینه شود.

فرمانده سپاه سیدالشهدا علیه السلام شهرستان دیر، حافظ و عامل به قرآن را صاحب بزرگترین و سودآورترین تجارت در دنیا و آخرت دانست و افزود: انس با قرآن باید به مرحله‌ای برسد که در جان افراد نفوذ کرده و به الگوی رفتاری عملی تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به پتانسیل بالای شهرستان دیر بیان کرد: تاکنون حافظان زیادی در شهرستان دیر تربیت شده اند اما ظرفیت شهرستان دیر برای تربیت حافظان قرآنی بیش از این است.

حسینی نیا بر لزوم حمایت همه مسئولان از افرادی که در این مسیر قرآنی تلاش می‌کنند، تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش اساتید و مربیان قرآنی در شکل‌گیری این جمع قرآنی در شهرستان قدردانی کرد.