قرآن؛ محور فعالیت های آموزش و پرورش/ بیش از ۷۰۰ دارالقرآن داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فیض در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزی گفت: مسابقات قرآنی از سطح مدارس آغاز می شود و برگزیدگان سال ۹۵ به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات حضور دارند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت های قرآنی خارج از مدارس در حوزه آموزش و پرورش گفت: علاوه بر مدارس، مهد قرآن ها، کانون ها و دارالقرآن های بسیاری در سطح کشور داریم که در آن فعالیت قرآنی انجام می شود. ما بیش از ۷۰۰ دارالقرآن در کشور داریم که محل فعالیت قرآنی دانش آموزان خارج از مدرسه است.

فیض خاطرنشان کرد: امیدوارم برگزار کنندگان مسابقات بتوانند توجه نظام جمهوری اسلامی ایران به قرآن و تعالیم قرآنی را برای میهمانان حاضر در این دوره از مسابقات آشکار سازند.

سی و چهارمین مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور ۴۰۰ میهمان قرآنی اعم از حافظان ، قاریان، داوران و استادان و صاحب نظران قرآن از ۸۳ کشور دنیا و در پنج بخش بزرگسال، طلاب، روشندلان، بانوان و دانش آموزان از ۳۱ فروردین تا ۶ اردیبهشت ماه ۹۶ در مصلای امام خمینی تهران برگزار می شود.