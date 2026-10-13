کسب ۷۰ رتبه برتر توسط دارالقرآن شهرستان دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه خواجه ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از نخبگان و برگزیدگان قرآنی دارالقرآن امام خمینی(ره) آموزش و پرورش شهرستان دیّر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دانش آموز به‌ویژه شهید دانش‌آموز مهدی بحرانی به‌عنوان شهید شاخص مدارس شهرستان در سال جاری، بر تداوم راه شهدا در بستر تعالیم قرآنی تأکید کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر، قرآن کریم را کتاب هدایت، معرفت، اخلاق و انسان‌سازی خواند و اظهار داشت: اگر رسالت اصلی نظام تعلیم و تربیت را پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و پایبند به هویت دینی و ملی بدانیم، بی‌تردید انس مستمر با قرآن کریم و تمسک به آموزه‌های آن، مطمئن‌ترین و اصلی‌ترین مسیر برای نیل به این هدف بنیادین است.

وی خطاب به دانش‌آموزان حاضر تصریح کرد: عناوین و رتبه‌های کسب‌شده، موقت و گذرا هستند؛ آنچه ماندگار و اثربخش است، اراده راسخ، انضباط فردی و پیوند قلبی شما با کلام وحی است. انتظار می‌رود نورانیت قرآن کریم علاوه بر زبان و حافظه، در رفتار، منش و شیوه زیست روزمره شما تجلی یابد؛ چراکه اصالت جایگاه یک قاری و حافظ قرآن در کنار مهارت فنی، در گرو آراستگی به اخلاق، صداقت و ادای مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیّر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای چشمگیر حوزه پرورشی، از کسب رتبه دوم استانی دارالقرآن امام خمینی(ره) و دستیابی دانش‌آموزان شهرستان به ۷۰ رتبه برتر استانی خبر داد و افزود: این موفقیت درخشان مرهون برنامه‌ریزی هدفمند، گسترش کلاس‌های آموزشی و همت صادقانه معلمان، مربیان، مدیران مدارس و به‌ویژه تلاش‌های مجدانه سرکار خانم فخرایی، مدیر دارالقرآن، و همراهی بی‌دریغ خانواده‌هاست.

وی با قدردانی از اهتمام و هم‌افزایی ارکان مختلف شهرستان از جمله فرماندار، امام جمعه و نهادهای فرهنگی، امنیتی و تبلیغی، عنوان کرد: شناسایی و پرورش استعدادهای نوظهور قرآنی و تقویت مدارسی که در این حوزه پیشگام هستند، از اولویت‌های راهبردی آموزش و پرورش دیّر محسوب می‌شود و امیدواریم با استمرار این هم‌افزایی‌ها، بستر شکوفایی هرچه بیشتر فرزندان این خطه فراهم شود.

خواجه در پایان با اشاره به اثرگذاری عمیق معلمان و اساتید قرآنی در ضمیر دانش‌آموزان، با ذکر خاطره‌ای از دوران تحصیل و نقش اساتید قرآنی مکتب‌خانه‌ای در منطقه بردخون، یادآور شد: آموزه‌های اخلاقی و شیوه رفتاری مربیان قرآن هرگز از یاد انسان محو نمی‌شود و شکرگزاری عملی در برابر زحمات معلمان و اساتید، پاسداشت ارزش‌های معنوی است.

