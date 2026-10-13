به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فرهودی عصر سه‌شنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در تبریز با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نماینده ویژه دولت در سفر استانی به آذربایجان شرقی، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مدرسه‌سازی استان اظهار کرد: توسعه عدالت آموزشی در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی مدیریت استان تبدیل شده و مشارکت مردم، خیران و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این برنامه نقش مهمی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش افزود: سرمایه‌گذاری برای ساخت مدارس و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه اقدامی برای تربیت نسل آینده و پیشرفت کشور است.

تعریف ۲۹۷ پروژه در مرحله نخست نهضت عدالت آموزشی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی با تشریح وضعیت پروژه‌های مرحله نخست نهضت توسعه عدالت آموزشی گفت: در این مرحله ۲۹۷ پروژه شامل یک‌هزار و ۳۳۷ کلاس درس با زیربنای مجموع یک‌میلیون و ۴۱ هزار و ۱۰۲ مترمربع تعریف شده است.

فرهودی میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را ۹۰.۴ درصد اعلام کرد و افزود: با پیگیری‌های دولت و مدیریت استان، روند اجرای پروژه‌های آموزشی با جدیت دنبال می‌شود.

وی از آغاز مرحله دوم این نهضت در آذربایجان شرقی خبر داد و اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، با هماهنگی مجموعه‌های آموزش و پرورش و نوسازی مدارس، ۴۹۹ پروژه جدید شامل ۲ هزار و ۹۳۰ کلاس درس تعریف شده است.

رتبه نخست استان در شاخص‌های مدیریتی توسعه فضاهای آموزشی

فرهودی با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده از عملکرد استان در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی بیان کرد: آذربایجان شرقی در شاخص‌های پشتیبانی مدیریتی توسعه فضاهای آموزشی، راه‌اندازی اتاق کنترل عملیات، کیفیت اجرای پروژه‌ها و هوشمندسازی تجهیزات، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

وی افزود: استان در حوزه مشارکت‌های مردمی رتبه دوم کشور را کسب کرده و از نظر میانگین پیشرفت پروژه‌ها با رقم ۹۰.۴ درصد، در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی، مشارکت مردم و خیران را از ویژگی‌های مهم این نهضت دانست و گفت: همراهی بخش‌های مختلف جامعه و دستگاه‌های اجرایی، زمینه تداوم اجرای پروژه‌ها را حتی در شرایط دشوار اقتصادی فراهم کرده است.

توزیع پروژه‌ها بر اساس نیاز شهرستان‌ها

فرهودی با اشاره به پراکندگی پروژه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی در شهرستان‌های استان اظهار کرد: توزیع طرح‌ها با توجه به نیازهای مناطق مختلف و کمبود فضاهای آموزشی انجام شده و شهرستان‌های کم‌برخوردار نیز در این برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه ارزیابی عملکرد شهرستان‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود، افزود: از هشتم بهمن‌ماه ۱۴۰۳، شش شاخص برای سنجش عملکرد مناطق تعریف شده و وضعیت شهرستان‌ها به‌صورت ماهانه بر اساس این شاخص‌ها مورد مقایسه و بررسی قرار می‌گیرد.

تکمیل ۸۲ پروژه کانکسی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی از تکمیل ۸۲ پروژه مستقل کانکسی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها که هر یک بیش از ۱۰ معلم در آن‌ها فعالیت دارند، به‌طور کامل تکمیل شده‌اند.

وی همچنین توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی موجود را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه عنوان کرد و افزود: در کنار ساخت مدارس جدید، بازسازی و تعمیر کلاس‌های درس نیز با مشارکت مردم، گروه‌های جهادی، خیران و انجمن‌های اولیا و مربیان دنبال شده است.

بازسازی ۱۷ هزار و ۸۳۳ کلاس درس در سه سال

فرهودی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی مدارس اظهار کرد: طی سه سال گذشته، ۱۷ هزار و ۸۳۳ کلاس درس در آذربایجان شرقی با مشارکت مردم، گروه‌های جهادی، خیران و انجمن‌های اولیا و مربیان بازسازی و بهسازی شده‌اند.

وی مشارکت اجتماعی را از ظرفیت‌های مهم توسعه فضاهای آموزشی دانست و تأکید کرد: تداوم همکاری دولت، مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی، خیران و مردم می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع کمبودهای آموزشی را تسریع کند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی در پایان بر ادامه اجرای برنامه‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی با تمرکز بر تکمیل پروژه‌ها، ارتقای کیفیت ساخت مدارس و توزیع متناسب امکانات آموزشی در مناطق مختلف استان تأکید کرد.