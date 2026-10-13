به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سه‌شنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت وفاق ملی به آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با اشاره به عملکرد استان در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی در ارزیابی‌های ملی توانسته است در چند شاخص مرتبط با مدرسه‌سازی جایگاه‌های برتری به دست آورد.

وی با بیان اینکه استان در حوزه نظارت بر پروژه‌ها، تجهیز مدارس و پشتیبانی و کنترل عملیات نهضت ملی مدرسه‌سازی رتبه نخست کشور را کسب کرده است، افزود: آذربایجان‌شرقی در زمینه جذب مشارکت‌های مردمی و همراهی خیرین مدرسه‌ساز نیز رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

جایگاه چهارم استان در پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نتایج ارزیابی سامانه ساتح درباره میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مدرسه‌سازی گفت: استان در این شاخص رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

سرمست با اشاره به جایگاه استان‌های خراسان شمالی، بوشهر و کرمان در رتبه‌های پیش از آذربایجان‌شرقی، توضیح داد: مجموع پروژه‌های این سه استان، بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جلسه، معادل حدود ۸۰ درصد پروژه‌های آذربایجان‌شرقی است.

وی ارزیابی عملکرد استان در شاخص‌های مختلف را بیانگر تلاش مجموعه‌های مسئول و مشارکت بخش‌های مختلف در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.

نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی

استاندار آذربایجان‌شرقی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، مشارکت آنان را یکی از عوامل مهم پیشبرد طرح‌های آموزشی استان برشمرد و اظهار کرد: خیرین بزرگواری همچون حاج علی‌اکبری مردانی و دیگر نیکوکاران با مشارکت در ساخت و توسعه مدارس، نقش مؤثری در بهبود زیرساخت‌های آموزشی دارند.

وی همچنین از همراهی دولت و حمایت‌های رئیس‌جمهور در مسیر توسعه عدالت آموزشی قدردانی کرد و افزود: هم‌افزایی میان دولت، دستگاه‌های اجرایی، آموزش‌وپرورش و خیرین می‌تواند زمینه پیشرفت برنامه‌های مدرسه‌سازی را فراهم کند.

توسعه فضاهای آموزشی در کنار ارتقای کیفیت آموزش

سرمست با اشاره به تلاش مدیران و کارکنان آموزش‌وپرورش آذربایجان‌شرقی، از فعالیت‌های آنان در مسیر اعتلای نظام تعلیم و تربیت، توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش قدردانی کرد.

وی بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و مشارکت مردمی را در تحقق اهداف عدالت آموزشی مؤثر دانست.

استاندار آذربایجان‌شرقی در پایان با خیرمقدم به محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نماینده ویژه دولت در بیست‌ودومین سفر استانی، آمادگی استان را برای بهره‌گیری از رهنمودهای وی در زمینه توسعه عدالت آموزشی اعلام کرد.