به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و نماینده ویژه دولت در سفر استانی به آذربایجان شرقی، عصر سه‌شنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم در تبریز، با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و معلمان شهید میناب، بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت سرمایه انسانی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه معلمان شهید که برای حفاظت از دانش‌آموزان جان خود را فدا کردند، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و اظهار کرد: آموزش و پرورش مهم‌ترین بستر تربیت نیروی انسانی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر است و پیشرفت کشور در گرو توجه جدی به این حوزه قرار دارد.

عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت است

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه انسانی زیربنای توسعه کشور محسوب می‌شود، گفت: اگر کشوری بخواهد در عرصه‌های مختلف پیشرفت کند، باید آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهد؛ چراکه مدرسه علاوه بر انتقال دانش، در شکل‌گیری شخصیت، مهارت و توانایی‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان نقش اساسی دارد.

قائم‌پناه افزود: تحقق عدالت آموزشی به معنای آن است که همه دانش‌آموزان، فارغ از محل زندگی و شرایط اقتصادی خانواده، به مدارس مناسب و باکیفیت دسترسی داشته باشند. دانش‌آموزان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار باید از فرصت‌های برابر آموزشی بهره‌مند شوند و محل زندگی آنان نباید تعیین‌کننده کیفیت آموزش باشد.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب آموزشی اظهار کرد: ساخت مدارس استاندارد و توسعه فضاهای آموزشی در مناطق محروم، از الزامات تحقق عدالت آموزشی است و این رویکرد باید در برنامه‌های دولت استمرار داشته باشد.

ساخت ۱۴ هزار کلاس درس در دو سال

قائم‌پناه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی کشور گفت: طی دو سال گذشته ۱۴ هزار کلاس درس در کشور ساخته شده است و توسعه زیرساخت‌های آموزشی همچنان ادامه دارد.

وی تجهیز مدارس به فناوری‌های جدید را از دیگر ضرورت‌های ارتقای کیفیت آموزش دانست و افزود: بیش از ۱۱ هزار کلاس درس در کشور به تخته هوشمند مجهز شده‌اند و استفاده از ابزارهایی مانند ویدئوپروژکتور و روش‌های نوین آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: توسعه آموزش تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه باید تجهیزات متناسب با نیازهای روز و روش‌های جدید یاددهی و یادگیری نیز در مدارس به کار گرفته شود.

مدرسه باید قدرت تفکر و حل مسئله را تقویت کند

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت تحول در روش‌های تدریس اظهار کرد: هدف آموزش نباید صرفاً حفظ اطلاعات، فرمول‌ها و تاریخ‌ها باشد؛ دانش‌آموزان باید بیاموزند چگونه فکر کنند، مسائل را تحلیل کنند و برای حل مشکلات راه‌حل مناسب بیابند.

وی کار گروهی و مشارکت دانش‌آموزان را از مؤلفه‌های مهم آموزش نوین برشمرد و افزود: محیط مدرسه باید فرصت گفت‌وگو، شنیدن دیدگاه‌های دیگران و همکاری را فراهم کند تا دانش‌آموزان برای فعالیت جمعی و حل مسائل زندگی واقعی آماده شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: دانایی زمانی به توانایی تبدیل می‌شود که با خردورزی، مهارت و قدرت تصمیم‌گیری همراه باشد؛ ازاین‌رو، نظام آموزشی باید زمینه پرورش تفکر علمی، خلاقیت و توانایی حل مسئله را در دانش‌آموزان فراهم کند.

دانش بومی، پشتوانه قدرت دفاعی کشور است

قائم‌پناه با اشاره به نقش دانش و توانمندی متخصصان داخلی در تقویت قدرت دفاعی ایران گفت: قدرت بازدارندگی کشور صرفاً بر تجهیزات نظامی متکی نیست، بلکه دانش، خردمندی و توان علمی نیروهای متخصص داخلی از عوامل اصلی شکل‌گیری این قدرت به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: در شرایطی که برخی رسانه‌های خارجی پیش‌تر ناوگان‌های رزمی کشورهای دیگر را برخوردار از توانایی‌های آسیب‌ناپذیر معرفی می‌کردند، توانمندی متخصصان ایرانی در ساخت موشک‌ها و پهپادهای پیشرفته با قابلیت عملیاتی بالا، معادلات قدرت را تغییر داد و زمینه موفقیت کشور در عرصه نظامی را فراهم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش دانش در اقتدار ملی افزود: دستاوردهای دفاعی کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص، چگونه می‌تواند توانمندی‌های ملی را در عرصه‌های حساس افزایش دهد.

قائم‌پناه همچنین به نقش دانش و استدلال در عرصه دیپلماسی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این توانمندی تنها به عرصه نظامی محدود نیست و در دیپلماسی و تریبون سازمان ملل متحد نیز نمود پیدا می‌کند؛ جایی که موضع ایران بر مبنای اصل «امنیت برای همه یا ناامنی برای همه» مطرح شده است.

تقویت ایران‌دوستی در مدارس

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت هویت ملی در میان نسل جوان اظهار کرد: باید روح ایران‌دوستی و علاقه به میهن را در وجود دانش‌آموزان تقویت کنیم و اهمیت تاریخ، فرهنگ و تمدن کشور را به آنان بشناسانیم.

وی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با پیشینه علمی، فرهنگی و ادبی ایران می‌تواند در افزایش احساس تعلق ملی و شناخت ظرفیت‌های کشور مؤثر باشد. آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیتی اساسی بر عهده دارد و معلمان می‌توانند با شیوه‌های تربیتی مناسب، این روحیه را در نسل آینده پرورش دهند.

قائم‌پناه با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در تاریخ و فرهنگ ایران گفت: آذربایجان مهد دانش، علم و ادب است و شخصیت‌هایی همچون شهریار و قطران از چهره‌های برجسته فرهنگی این خطه به شمار می‌روند. تبریز و آذربایجان در کنار پیشینه علمی و ادبی، از ظرفیت‌های ارزشمندی در عرصه دانش و توانمندی برخوردارند.

خیران مدرسه‌ساز سرمایه‌ای ماندگار برای کشور هستند

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه فضاهای آموزشی گفت: هیچ قدرتی بالاتر از قدرت مردم نیست و این ظرفیت می‌تواند در مسیر پیشرفت کشور و رفع نیازهای آموزش و پرورش به کار گرفته شود.

وی با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز اظهار کرد: کمک به آموزش و پرورش و ساخت مدرسه از اقدامات ماندگاری است که آثار آن برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و نسل‌های متعددی از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: مدرسه‌ای که به نام یک شهید یا با همت یک خیر ساخته می‌شود، زمینه آموزش و توانمندی دانش‌آموزان بسیاری را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، مدرسه‌سازی اقدامی ماندگار است که آثار آن در زندگی نسل‌های آینده ادامه خواهد داشت.

قائم‌پناه در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم، خیران، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی، زمینه توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسلی آگاه، توانمند و علاقه‌مند به ایران بیش از گذشته فراهم شود.