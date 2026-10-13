به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برگزاری باشکوه رزمایش «جان‌فدایان» که روز چهارشنبه در سراسر استان اردبیل برگزار می‌شود، با حضور علی پیرجاهد، مدیرکل امور عشایر استان، سرهنگ بری، فرمانده بسیج عشایری و کارکنان این اداره کل برگزار شد.

پیرجاهد با اشاره به ابعاد مختلف جنگ ترکیبی شامل جنگ سخت، نرم، اقتصادی و رسانه‌ای اظهار کرد: حضور مردم در میدان، بخشی از دفاع در برابر جنگ نرم و مسئولیتی اجتماعی برای همه است.

وی افزود: حضور مردم به تقویت امنیت داخلی کشور کمک می‌کند و اقدامی پیشگیرانه و بازدارنده در برابر تهدیدهای احتمالی و تحرکات افرادی است که به‌دنبال ایجاد اغتشاش هستند.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از مسئولان و حضور پررنگ در این رزمایش گفت: این حضور برای دوستان پیام همراهی و برای دشمنان پیام اقتدار دارد و باید با لبیک به فرمان فرمانده کل قوا همراه باشد.

پیرجاهد با بیان اینکه عشایر همواره جان‌فدای ایران و انقلاب بوده‌اند، تأکید کرد: حضور باشکوه در رزمایش «جان‌فدایان» فرصتی برای نمایش اقتدار، پایبندی به باورهای دینی و وفاداری به مقام معظم رهبری و خنثی‌سازی اهداف بدخواهان است.