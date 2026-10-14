خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- شیرین اسلوب: از نخستین ساعات آغاز راهپیمایی، گروه‌های مختلف مردم خود را به مسیر مراسم رساندند و خیابان‌های مشگین‌شهر به صحنه حضور نسلی تبدیل شد که اگرچه در سن و تجربه تفاوت داشتند، اما در یک نقطه اشتراک داشتند؛ ایران، حضوری که در آن دانش‌آموزان و نوجوانان در کنار خانواده‌ها، فرهنگیان، جوانان، سالمندان، پیشکسوتان و مسئولان شهرستان قرار گرفتند تا بار دیگر تصویری از همدلی، وحدت و انسجام اجتماعی مردم این دیار به نمایش گذاشته شود.

پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران در میان جمعیت به اهتزاز درآمده بود و شعارهای حاضران فضای راهپیمایی را تحت تأثیر قرار داده بود. خانواده‌هایی که دست در دست فرزندان خود در مراسم شرکت کرده بودند، در کنار گروه‌های دانش‌آموزی و فرهنگیان حرکت می‌کردند و در بخش دیگری از جمعیت نیز سالمندان و پیشکسوتانی دیده می‌شدند که با وجود کهولت سن، خود را به مراسم رسانده بودند.

این حضور چندنسلی، یکی از جلوه‌های قابل توجه راهپیمایی «جانفدایان ایران» در مشگین‌شهر بود؛ تصویری که نشان می‌داد تعلق به ایران و دغدغه سربلندی و امنیت کشور محدود به یک گروه یا نسل خاص نیست.

دانش‌آموزان؛ نسل آینده در میدان

در میان جمعیت، حضور دانش‌آموزان جلوه ویژه‌ای داشت. کودکانی که همراه معلمان و خانواده‌های خود در راهپیمایی شرکت کرده بودند، پرچم ایران را در دست داشتند و با شور و نشاط در مسیر مراسم حرکت می‌کردند.

یکی از دانش‌آموزان حاضر در راهپیمایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمدیم تا بگوییم ایران را دوست داریم و برای سربلندی کشورمان در کنار مردم هستیم.

محمدطاها قادری، دانش‌آموز پایه هفتم نیز با اشاره به حضور همکلاسی‌هایش در این مراسم گفت: وقتی همه با هم در راهپیمایی شرکت می‌کنیم، احساس می‌کنیم یک خانواده بزرگ هستیم و برای ایران در کنار هم ایستاده‌ایم.

حضور دانش‌آموزان در کنار معلمان و خانواده‌ها، فضای متفاوتی به راهپیمایی بخشیده بود؛ کودکانی که شاید هنوز بسیاری از مفاهیم اجتماعی و سیاسی را درک نکرده باشند، اما با در دست داشتن پرچم کشور خود، تصویری ساده و صمیمی از علاقه به سرزمینشان ارائه می‌کردند.

پیشکسوتان؛ روایت نسلی که همچنان در میدان است

در سوی دیگر جمعیت، حضور سالمندان و پیشکسوتان نیز جلوه‌ای تأثیرگذار داشت. پیرمردان و پیرزنانی که با تکیه بر عصا یا همراهی اعضای خانواده در مراسم حاضر شده بودند، خود بخشی از روایت این راهپیمایی بودند.

یکی از پیرمردان مشگین‌شهری حاضر در راهپیمایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال‌های زیادی از عمرمان را برای این کشور و انقلاب گذرانده‌ایم و امروز هم وظیفه خود می‌دانیم در کنار جوانان و فرزندانمان باشیم.

وی افزود: نسل جوان باید بداند که ایران متعلق به همه مردم است و هر نسلی وظیفه دارد برای آبادانی، امنیت و سربلندی کشور خود تلاش کند.

یک بانوی سالمند مشگین‌شهری نیز که همراه خانواده خود در راهپیمایی حضور یافته بود، گفت: ایران خانه همه ماست و باید برای آرامش و سربلندی آن در کنار یکدیگر باشیم.

این حضور سالمندان در کنار کودکان و نوجوانان، صحنه‌ای نمادین از پیوند نسل‌ها بود؛ نسلی که خاطرات سال‌های گذشته را با خود دارد و نسلی که قرار است آینده کشور را بسازد.

وحدت مردم مهم‌ترین پیام راهپیمایی است.

حجت‌الاسلام رضا راضی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور مردم در راهپیمایی «جانفدایان ایران» را نشانه‌ای از بصیرت، وحدت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم دانست و اظهار کرد: امروز مردم مشگین‌شهر بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های مهم، پای ایران و ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی افزود: حضور همزمان نسل‌های مختلف در این راهپیمایی پیام روشنی دارد؛ از دانش‌آموزی که با شور و نشاط در میدان حاضر شده تا پدر و مادری که فرزند خود را همراهی می‌کند و پیشکسوتی که سال‌ها در صحنه‌های مختلف حضور داشته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر ادامه داد: دشمنان باید بدانند که وحدت و انسجام مردم سرمایه‌ای بزرگ برای کشور است و مردم ایران در برابر تهدیدها و فشارها، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهند داد.

حجت الاسلام راضی با اشاره به نقش خانواده‌ها و نسل جوان در تقویت روحیه همبستگی اجتماعی گفت: حضور مردم در چنین برنامه‌هایی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که این روحیه همراهی و مسئولیت‌پذیری در جامعه استمرار داشته باشد.

این راهپیمایی تنها یک رویداد مناسبتی نبود؛ بلکه صحنه‌ای از بازتولید سرمایه اجتماعی و نمایشی از پیوند نسل‌ها بود. در میان جمعیت، مادرانی دیده می‌شدند که کودکان خود را بر دوش گرفته بودند و پدرانی که دست فرزندانشان را محکم در دست داشتند؛ گویی همه در یک حرکت نمادین، پرچم ایران را از نسلی به نسل دیگر می‌سپردند. این تصویر زنده، نشان می‌داد که دغدغه سربلندی کشور نه تنها در دل نسل‌های گذشته زنده است، بلکه در وجود کودکان و نوجوانانی که امروز در میدان حاضر شده‌اند، ریشه دوانده است.

حضور پرشور مردم مشگین‌شهر در راهپیمایی «جانفدایان ایران» بار دیگر ثابت کرد که وحدت و همدلی، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که در برابر هر تهدید و فشار خارجی از کشور محافظت می‌کند. این حضور چندنسلی، از دانش‌آموز تا پیشکسوت، پیامی روشن برای دشمنان و دوستان داشت؛ اینکه ایران متعلق به همه است و هیچ قدرت و توطئه‌ای نمی‌تواند پیوند عمیق میان ملت و سرزمینشان را سست کند. مردم این دیار با قدم‌های استوار خود در این مسیر، بار دیگر عهدی دوباره با آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های ملی بستند؛ عهدی که در هر گام، در هر شعار و در هر نگاه، تجلی سربلندی و عزت ایران بود.