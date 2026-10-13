حمله به یک فروند کشتی کانتینری در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری‌ مهر به نقل از الجزیره ، این نهاد امنیتی سه‌شنبه شب با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شناور مذکور هدف اصابت پرتابه‌ای با ماهیت نامشخص قرار گرفته است، اما جزئیاتی از میزان خسارات یا وضعیت خدمه آن هنوز منتشر نشده است.

وقوع این رویداد در حالی است که طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در این منطقه منتشر شده و استمرار تحولات مرتبط با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی را به شدت افزایش داده است.