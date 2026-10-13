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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

حمله به یک فروند کشتی کانتینری در تنگه هرمز

حمله به یک فروند کشتی کانتینری در تنگه هرمز

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک کشتی کانتینری در آبراه راهبردی تنگه هرمز و آغاز بررسی‌ها درباره ابعاد این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری‌ مهر به نقل از الجزیره ، این نهاد امنیتی سه‌شنبه شب با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شناور مذکور هدف اصابت پرتابه‌ای با ماهیت نامشخص قرار گرفته است، اما جزئیاتی از میزان خسارات یا وضعیت خدمه آن هنوز منتشر نشده است.

وقوع این رویداد در حالی است که طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در این منطقه منتشر شده و استمرار تحولات مرتبط با تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی را به شدت افزایش داده است.

کد مطلب 6977233

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