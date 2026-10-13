به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره مدعی شد که این کشور حملات ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز را که اقدامی «غیرقابل توجیه» است، از نزدیک زیر نظر دارد.

این مقام آمریکایی با نادیده گرفتن شکست های کشورش در محقق کردن اهداف تجاوز به ایران افزود: ما همچنان به مقابله با اقدامات خصمانه ایران از طریق دفع حملات و تضمین جریان آزاد کشتیرانی دریایی ادامه می‌دهیم.

وی در ادامه سخنانش که نشان از استیصال مقام های واشنگتن در قبال جنگ ایران دارد، ادعا کرد که آمریکا به ایران درباره حمله به کشتی‌های جنگی خود هشدار داده و حمله به یکی از کشتی‌های آمریکایی را با هدف قرار دادن کشتی‌های ایرانی پاسخ خواهد داد.