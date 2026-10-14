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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۱

تغییر روش‌های ایران برای برخورد با متخلفان در تنگه هرمز

تغییر روش‌های ایران برای برخورد با متخلفان در تنگه هرمز

مسئولان ایرانی از تغییر راهبرد این کشور در برخورد با کشتی های متخلف در تنگه هرمز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو مسئول بلندپایه ایرانی در گفتگو با رویترز تاکید کردند که این کشور از روش های جدیدی برای اعمال مدیریت در تنگه هرمز و تنبیه کشتی های متخلف استفاده می کند.

آنها تصریح کردند که روش های جدید ایران از ۱۰ روز قبل در حال اجرا علیه کشتی های متخلفی است که از مسیرهای تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی ایران پیروی نمی کنند.

این مسئولان اضافه کردند که راهبرد جدید شامل تغییر نوع حملات و شدت آنها است. آمریکا و هم پیمانان آن تلاش دارند قیمت جهانی نفت را در آستانه انتخابات میان دوره ای این کشور کاهش دهند اما یکی از اهداف تغییر راهبرد ایران بالا نگه داشتن قیمت نفت است. این تصمیم با هماهنگی کامل میان سران نظام اتخاذ شده است.

به تازگی روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد: یک فروند نفتکش از نوع شاتل با ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام بی توجه به هشدارها و اخطارهای نیروی دریایی سپاه تلاش کرد از مسیر غیر مجاز عبور کند که به مین دریایی برخورد و دچار انفجار و آتش سوزی شدید شد.

کد مطلب 6977299

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