یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک کشتی کانتینری ۵۰ هزار تنی هنگام ورود به تنگه هرمز هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت، اما بدون تلفات به مسیر خود ادامه داد.

این سازمان روز چهارشنبه اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز دریافت کرده است. این حادثه روز سه‌شنبه رخ داده و کشتی هنگام ورود به این آبراه هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این سازمان، کشتی آسیب جزئی دیده، اما توانسته است به مسیر خود ادامه دهد. در این حادثه هیچ‌کس زخمی یا کشته نشده است.