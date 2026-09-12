به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت ۱۵ هزار گروه خودیار با هدف تأمین مالی خرد و ایجاد اشتغال با عضویت بیش از ۲۲۰ هزار نفر در سراسر کشور خبر داد و گفت: نقش این گروه‌ها در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه زنان و اقشار محروم،بستری مناسب برای شکل‌گیری تعاونی‌های رسمی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به وظایف قانونی برنامه هفتم توسعه و تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: برنامه تأمین مالی خرد، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و مرزی، اولویت اصلی ما بوده و راه‌اندازی گروه‌های خودیار در این مناطق به همین منظور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با توضیح درباره ماهیت گروه‌های خودیار، آن‌ها را نهادهایی غیررسمی و محلی توصیف کرد که افراد با تکیه بر اعتماد متقابل و همگنی اجتماعی، گرد هم می‌آیند تا از طریق پس‌اندازهای مشترک و اعطای قرض به یکدیگر، نیازهای مالی خود را برطرف کنند.

حسینی ادامه داد: این الگو بر پایه خوداتکایی بنا شده و هدف آن، توانمندسازی اعضا برای حل مشکلاتشان بدون وابستگی به کمک‌های بیرونی است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عضویت همگن اعضا، سیستم پیوندی و قرض‌دهی جمعی، حاکمیت توافقی و اصل خوداتکایی را از مشخصات بنیادی این گروه‌ها برشمرد.

وی افزود: این گروه‌ها نقش مهمی در ایجاد شمول مالی برای افرادی دارند که دسترسی محدودی به نظام بانکی رسمی دارند و به عنوان یک شبکه امنیت اجتماعی، در مواقع بحران به یاری اعضا می‌شتابند.

حسینی همچنین بر نقش گروه‌های خودیار در تقویت صدای جمعی و قدرت چانه‌زنی اقشار محروم و همچنین فراهم آوردن بستری برای یادگیری مهارت‌های مالی و مدیریتی در میدان عمل تأکید کرد.

وی با اشاره به پیوند عمیق این گروه‌ها با ساختار تعاونی‌ها، بیان کرد: گروه‌های خودیار را می‌توان به عنوان مرحله ابتدایی و پیش تعاونی در نظر گرفت. این گروه‌ها پله‌ای برای شکل‌گیری تعاونی‌های رسمی و ساختارمند هستند، همانطور که در الگوهای موفق جهانی، این گروه‌ها به مرور زمان به تعاونی‌های اعتباری تبدیل می‌شوند.

حسینی در تشریح اجرای این برنامه گفت: در سال اول، با توجه به منابع محدود، در ۱۶ استان مرزی و ۳۵ شهرستان، مجموعاً ۶۰۰ گروه خودیار جدید با ظرفیت حداکثر ۱۵ نفر برای هر گروه و با همکاری بخش غیردولتی و تسهیل‌گران در دولت چهاردهم هدف گذاری شده است. اعضا در این گروه‌ها، علاوه‌بر دریافت تسهیلات، آموزش‌های لازم در زمینه سواد مالی، همکاری مشترک، شناسایی بازار و نحوه ارائه محصول را نیز دریافت می‌کنند تا آمادگی لازم برای اشتغال‌پذیری را کسب کنند.

وی مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای راه‌اندازی این گروه‌ها در سال اول را بالغ بر ۵۳۰ میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های بیشتر، شاهد پایداری و گسترش این گروه‌ها باشیم.

تقویت همکاری صندوق‌های خرد محلی با صندوق کارآفرینی امید، به توسعه ظرفیت‌های اشتغال کمک می‌کند

محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای تقویت کسب‌وکارهای خرد و محلی، اظهار کرد: انتظار صندوق این است که ارتباط و همکاری میان صندوق‌های خرد محلی و این صندوق کارآفرینی به‌صورت دوسویه و مستمر توسعه یابد.

وی با بیان اینکه تمرکز و گردش فعالیت‌های مالی صندوق‌های خرد محلی در شعب این صندوق می‌تواند زمینه تقویت توان مالی و افزایش ظرفیت حمایت از کسب‌وکارها را فراهم کند، افزود: توسعه این همکاری‌ها در نهایت به افزایش توان صندوق برای ارائه تسهیلات و حمایت مؤثرتر از فعالیت‌های اشتغال‌زا منجر خواهد شد.

این مسئول دولتی ظرفیت‌های جدید صندوق در حوزه خدمات و بازاررسانی محصولات را تشریح کرد و گفت: «اُپی» یکی از محصولات فناورانه جدید صندوق است که می‌تواند به‌عنوان ابزاری کاربردی، فرآیند فروش و دریافت وجوه را برای کسب‌وکارها تسهیل کند.

ضیایی همچنین با اشاره به راه‌اندازی بازارگاه اینترنتی «صَکا» تصریح کرد: صندوق‌های خرد محلی و تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را با نام و برند خود در این بازارگاه عرضه کرده و از ظرفیت ایجادشده برای معرفی و فروش محصولات بهره‌مند شوند.