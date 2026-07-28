به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ بزرگداشت هفته ملی مهارت با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا محمدی رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برگزار شد.
غلامرضا محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در این بزرگداشت گفت: سال گذشته شرایط سختی را پشتسر گذاشتیم اما جنگ تحمیلی مانع کارهای آموزشی نشد. همچنین فعالیت طرح «ایران ماهر» متوقف نشد و این نشان میدهد ما ایستادهایم با وجود تمام مشقتها.
وی افزود: تلاش داریم با هم آفرینی و انسجام تمام وظایف خود را با قوت پیش ببریم.
وی ادامه داد: سال گذشته کارهای بزرگی در حوزههای مختلف با وجود کمبود منابع مالی انجام شد ولی توانستیم ۹.۵ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی از طریق مسئولیت اجتماعی و شرکتهای خصوصی و دولتی، زیرساختهای آموزشی را گسترش دهیم.
وی گفت: در این راستا ۵۰ هزار دانشآموز در مراکز فنی و حرفهای آموزش دیدند.
وی با اشاره به طرح «کارآفن» اعلام کرد: نزدیک ۵۰ فروشگاه به شکل فیزیکی راهاندازی شدند که دانشآموزان بتوانند محصولات خود را در آن عرضه کنند. بنابراین، با وجود تمام مشکلات و شرایط سخت کشور، کارهای آموزشی پیش رفت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسابقات مهارت ملی اشاره کرد و گفت: سال گذشته کارزاری بزرگ ملی با همکاری صنایع، خدمات و... در بستر مسابقات ملی و بینالمللی راهاندازی و انجام شد.
محمدی اضافه کرد: این مسابقات دانشآموزان در ۳۸ رشته به رقابت پرداختند و برندگان به عنوان تیم ایران به مسابقه بینالمللی شانگهای ۲۰۲۶ معرفی میشوند تا در تراز جهانی به مسابقه بپردازند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تأکید بر اتحاد و وفاق ملی مورد تاکید رئیسجمهور کشور ادامه داد: یکی دیگر از گامهای بزرگ سال گذشته در حوزه آموزش مهارت، تحول دیجیتال بوده که کارهای اولیه آن انجام شده و سامانه اشتغال در وزارت کار کار خود را آغاز کرده است. قرار است در این تحول به سامانهای برسیم که انواع سرویس و خدمات را ارائه دهد. به این ترتیب، دانشآموزان بتوانند ثبتنام داشته باشند با استفاده از تسهیلات بانکی. تسهیلات برای آموزش و خرید ابزار تا در نهایت به استانداردسازی کار و خدمات را عملیاتی کنیم.
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