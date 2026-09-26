به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت در شانگهای چین، نشستی با حضور فاطمه منصوری سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، و فرزای سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای برگزار شد تا ابعاد راهبردی مهارت و نقش رویدادهای بین‌المللی در هدایت نسل جوان و توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در این نشست با تبیین اهمیت جایگاه مهارت‌آموزی تصریح کرد: مسابقات جهانی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری هویت حرفه‌ای و آینده شغلی جوانان ایفا می‌کند و ورود به این میدان‌های استاندارد بین‌المللی، زمینه‌ساز تزریق تجارب نوین به ساختار مهارتی و ارتقای خودباوری نسل جدید است.

وی با اشاره به «ایده وفاق برای ایران ماهر»، بهره‌گیری از توان و ظرفیت نهادهای موثر دولتی و همراهی بخش خصوصی را ضامن توسعه مهارت جامعه، بالابردن گستره خدمات به جامعه هدف و افزایش سطح استاندارهای شغلی دانست و افزود: این دست نشست‌های همدلانه بر پایه همان ایده وفاق برای ایران ماهر شکل گرفته و برای رسیدن به اهداف آن، می‌بایست توسعه پیدا کند.

در ادامه، سیدمصطفی آذرکیش، معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ مهارت از دوران تحصیل، یادآور شد که مشاهده دستاوردهای مسابقات جهانی، مسیر هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان را روشن می‌سازد و نظام آموزشی باید با پیوند میان دانش نظری و مهارت‌های عملی، آینده‌سازان کشور را برای حضور مؤثر در بازار کار آماده کند.

همچنین علی درویشی، رئیس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور، به ضرورت بازنگری در ساختار مالی توسعه‌ای اشاره کرد و افزود با توجه به بازدهی و ارزش افزوده بالایی که مهارت در رشد پایدار و مهار بیکاری ایجاد می‌کند، توجه ویژه به حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور یک الزام اقتصادی است.

در بخش دیگری از این نشست، عبدالحسین بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، موفقیت و تاب‌آوری شرکت‌های دانش‌بنیان را در گرو تأمین سرمایه انسانی متخصص دانست و تأکید کرد که صنایع پیشرفته بدون حضور تکنسین‌ها و نیروهای کار ماهر قادر به تحقق ظرفیت‌های کامل اقتصادی خود نخواهند بود و مهارت، حلقه اتصال نوآوری به تولید ثروت است.

اعظم کریمی، مدیرکل دفتر طرح‌های جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با اشاره به ابعاد فرهنگی و روان‌شناختی این رویداد، خاطرنشان کرد که فستیوال‌های بزرگ مهارتی از همان سنین کودکی نقش مؤثری در شکل‌دهی و جهت‌دهی ذهن فرزندان ایفا می‌کنند و می‌توانند ارزش کار، پشتکار و آفرینشگری را در باور نسل آینده نهادینه سازند.

در پایان، فرزای سرپرست سرکنسولگری ایران در شانگهای، ضمن ابراز خرسندی از حضور کشورمان بخش‌های مختلف، بر تعامل دستگاه دیپلماسی در پشتیبانی از تبادل تجارب بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های آموزشی و مهارتی در تعامل با کشور میزبان تأکید کرد.