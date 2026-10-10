سه پرونده مالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در بهاباد به سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سعیدرضا رضائیان اظهار کرد: این پرونده‌ها با میانجی‌گری اعضای شورای حل اختلاف و همکاری دستگاه قضایی شهرستان، از طریق گفت‌وگو و توافق طرفین به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: یکی از پرونده‌ها مربوط به تقسیم ترکه به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال بود که با توافق طرفین، اختلاف خاتمه یافت و پرونده مختومه شد.

رئیس حوزه قضایی بهاباد ادامه داد: در پرونده دیگری با موضوع مطالبه مهریه، خواسته شامل ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی و سه‌دانگ یک منزل مسکونی بود که طرفین در نهایت بر پرداخت پنج سکه تمام بهار آزادی توافق کردند.

رضائیان گفت: همچنین در پرونده‌ای مالی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، طرفین با توافق بر پرداخت ۶ میلیارد ریال به سازش رسیدند و پرونده با رضایت آنان مختومه شد.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: حل اختلافات از طریق توافق طرفین، علاوه بر جلوگیری از تداوم روند دادرسی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تسریع در رسیدگی به اختلافات مؤثر است.