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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

سه پرونده مالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در بهاباد به سازش ختم شد

سه پرونده مالی به ارزش ۲۵۰ میلیارد ریال در بهاباد به سازش ختم شد

یزد- رئیس حوزه قضایی بهاباد از مختومه شدن سه پرونده مالی به ارزش مجموع بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و توافق طرفین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سعیدرضا رضائیان اظهار کرد: این پرونده‌ها با میانجی‌گری اعضای شورای حل اختلاف و همکاری دستگاه قضایی شهرستان، از طریق گفت‌وگو و توافق طرفین به صلح و سازش ختم شد.

وی افزود: یکی از پرونده‌ها مربوط به تقسیم ترکه به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال بود که با توافق طرفین، اختلاف خاتمه یافت و پرونده مختومه شد.

رئیس حوزه قضایی بهاباد ادامه داد: در پرونده دیگری با موضوع مطالبه مهریه، خواسته شامل ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی و سه‌دانگ یک منزل مسکونی بود که طرفین در نهایت بر پرداخت پنج سکه تمام بهار آزادی توافق کردند.

رضائیان گفت: همچنین در پرونده‌ای مالی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال، طرفین با توافق بر پرداخت ۶ میلیارد ریال به سازش رسیدند و پرونده با رضایت آنان مختومه شد.

وی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش خاطرنشان کرد: حل اختلافات از طریق توافق طرفین، علاوه بر جلوگیری از تداوم روند دادرسی، در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تسریع در رسیدگی به اختلافات مؤثر است.

کد مطلب 6973091

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