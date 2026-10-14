خوزستان پیشتاز در تحول قضایی و ثبت الکترونیک اسناد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه شورای قضایی و آئین اهدای سند مالکیت در خوزستان بیان کرد: چند عامل باعث شده خوزستان در روند تحول و تعالی قضایی قرار گیرد که اولین شاخص بسیار اثر گذار در این موفقیت، همراهی و همدلی دستگاه های قضایی، استاندار، فرمانداران و روسای دستگاه های اجرایی بوده که حل شدن مشکلات از طریق دستگاه قضایی گواه این موضوع است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: حضور مدیران مردمی، جهادی و انقلابی در خوزستان شاخص دیگر است. آمار عملکرد دستگاه قضا و ثبت اسناد خوزستان با وجود مشکلاتی از جمله قطعی برق و جنگ های تحمیلی قابل قبول بوده است.

وی گفت: در خوزستان ۲۵ شناسه یکتا مربوط به واحدهای مشارکتی یا در معرض پیش فروش صادر شده که عاملی برای جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه املاک است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با تاکید بر اینکه این الگو در کل استان پیاده سازی شود، افزود: اگر امروز خوزستان از نظر شناسه یکتا رتبه دوم را دارد انتظار می رود در مدت کوتاه تعداد بالایی شناسه یکتا صادر شود.

بابایی، ضمن قدردانی از دولت برای حمایت اجرای قانون ثبت اسناد کشور اظهار کرد: طبق قانون الزام، هر واحد مسکونی در مجتمع ها می تواند جریمه و سهم انشعابات خود را پرداخت و پایان کار دریافت کند که انتظار داریم این آیین نامه در خوزستان نیز اجرا شود.

وی گفت: ضمانت یا وثیقه الکترونیکی فرایند پنج مرحله ای بوده که توسط سازمان ثبت و وزارت دارایی اجرایی شده است که در این اقدام دسترسی دستگاه هایی همچون بانک‌ و دستگاه قضا به اسناد الکترونیکی برای ضمانت فراهم خواهد شد.

معاون قوه قضائیه عنوان کرد: تا کنون قریب به ۲۵ تا ۳۰ میلیون داده های اسناد، ثبت و در اختیار دستگاه قضا قرار گرفته است.

بابایی با بیان اینکه در استان هرمزگان صدور ضمانت الکترونیک اجرایی شده است، تصریح کرد: با این طرح قاضی می تواند به صورت برخط ضمانت را مشاهده کند که خدمتی ماندگار است.

وی، تشکیل بانک سهامداران را از دیگر اقدامات برشمرد و ادامه داد: این موضوع در دستور کار قرار گرفته که از این طریق امکان صدور برخط ضمانت برای سهامدار فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: صدور تمام اسناد مالکیت برای دستگاه های دولتی از آبان ماه به صورت الکترونیکی خواهد شد و بزودی اسناد تک برگ سبز به اسناد الکترونیکی تبدیل خواهد شد که غیرقابل جعل و تخلف می شوند.