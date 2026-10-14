معضلات ۷۰ ساله ثبتی در خوزستان حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای قضایی و آئین اهدای سند مالکیت در خوزستان در جمع خبرنگاران بیان کرد: در جلسه امروز که با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تشکیل شد، خبرهای خوبی برای حل معضلات خوزستان در حوزه اسناد و املاک داشتیم. هفت معضل استان در پهنه‌های مختلف اعم از اقتصادی، میراث فرهنگی، آموزش‌وپرورش و علی‌الخصوص مالکیت اشخاص که با اراضی دولتی تداخل داشت، با همت و اهتمام دادگستری استان و همراهی مدیران و دستگاه‌های اجرایی حل‌وفصل شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنده معتقد هستم اولین چیزی که می‌تواند در این مقوله مؤثر باشد و به حل معضلات مردم کمک کند، همراهی و همدلی دستگاه‌های اجرایی و قضایی است که در خوزستان این موضوع به روشنی دیده می‌شود.

وی افزود: جلسات مختلفی که در دادگستری استان تشکیل شده و مدیران دستگاه‌ها در آن حضور پیدا کردند، بستر حل برخی از این معضلات را فراهم کرد که برخی سابقه ۷۰ ساله داشته و امروز شاهد حل آن‌ها بوده‌ایم. عملیات تثبیت مالکیت و صدور سند آن ها انجام شده که ضمن قدردانی از استاندار خوزستان برای صدور دستورات لازم به دستگاه‌های اجرایی جهت حل معضلات ثبتی، از اهتمام رئیس کل دادگستری استان نیز تقدیر می‌کنم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: برخی از پهنه‌هایی که معضل آن‌ها حل شده، بعضاً پنج هزار خانواده یا ۱۰ هزار خانوار را در خود جای داده‌اند، اسناد و نقل‌وانتقالات این ساکنان به صورت عادی بوده و هیچ‌گونه تسهیلاتی را نمی‌توانستند دریافت کنند. این املاک همیشه محل دعاوی، اختلاف و تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری‌ها بوده است که به تثبیت مالکیت با اهتمام دستگاه‌های مربوطه، جای تقدیر دارد.

بابایی با بیان اینکه امروز تعدادی از اسناد به صورت نمادین تقدیم شد، تصریح کرد: همچنین برخی معضلات دیرینه دیگر توسط رئیس کل دادگستری خوزستان احصا شده است که نارضایتی مردم را به دنبال داشته و با جدیت در حال پیگیری است تا در سفرهای آتی، شاهد حل این معضلات و اهدای اسناد به مردم باشیم.