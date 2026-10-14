اتحادیه اروپا: زمستان بسیار دشواری در پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کمیسیون اروپا هشدار داد افزایش قیمت انرژی، بحران تأمین هزینه‌های زندگی را در اتحادیه اروپا تشدید می‌کند و بازارهای انرژی نیز در ماه‌های آینده با بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری زیادی روبه‌رو خواهند بود.

آنا کایسا ایتکونن، سخنگوی انرژی کمیسیون اروپا با اشاره به پیامدهای بحران تنگه هرمز گفت اتحادیه اروپا در حال حاضر با مشکل امنیت تأمین انرژی مواجه نیست، اما مشخص نیست در این گذرگاه راهبردی چه اتفاقی و در چه زمانی رخ خواهد داد. به گفته او، حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان برای ماه‌ها با اختلال در انتقال از این مسیر روبه‌رو بوده است.

پائولا پینیو، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا نیز تأکید کرد که بحران تنگه هرمز و تأثیر آن بر قیمت‌ها و عرضه انرژی، شرایطی پیش‌بینی‌نشده ایجاد کرده و به همین دلیل، اعمال انعطاف بیشتر در مقررات واردات متان ضروری است.