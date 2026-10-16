افزایش ۲.۵ درصدی قیمت گاز در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داده‌های بازار بورس بین‌قاره‌ای (آیس)، قیمت گاز طبیعی در بازار اروپا در پایان معاملات روز جمعه ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهر ۱۴۰۵) حدود ۲.۵ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که بهای این حامل انرژی در بیشتر روزهای هفته در محدوده‌ای نسبتاً محدود نوسان کرده بود.

قراردادهای آتی گاز طبیعی اروپا در معاملات روز جمعه، افزایش قیمت را ثبت کردند.

بر اساس داده‌های بازار، بهای قرارداد آتی گاز طبیعی شاخص هلند موسوم به «تی‌تی‌اف» برای تحویل در ماه نوامبر، در جریان معاملات روز جمعه حدود ۲.۵ درصد افزایش یافت.

این افزایش در شرایطی رخ داد که بازار انرژی اروپا در آستانه فصل سرما با نگرانی‌هایی درباره تأمین گاز و سطح ذخایر مواجه است. تحولات ژئوپلیتیکی و اختلال در عرضه جهانی گاز طبیعی مایع نیز بر چشم‌انداز قیمت‌ها تأثیر گذاشته‌اند.

افزایش قیمت گاز می‌تواند هزینه تأمین انرژی را برای خانوارها و صنایع اروپایی بالا ببرد؛ به‌ویژه آنکه با نزدیک شدن به زمستان، تقاضا برای گرمایش افزایش می‌یابد.