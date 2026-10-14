جوانی:دشمن در جنگ نظامی ناکام ماند؛جهاد تبیین و خدمت باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه شورای اداری مشترک با قرارگاه جهاد تبیین در استانداری گلستان با اشاره به تحولات اخیر و ناکامی دشمن در تحقق اهداف نظامی خود اظهار کرد: دشمن با این تصور وارد جنگ شد که می‌تواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورد، اما مقاومت ملت ایران و آمادگی نیروهای مسلح، محاسبات آنان را با شکست مواجه کرد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ شناختی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی را در اولویت قرار داده است، افزود: امروز دشمن تلاش می‌کند با روایت‌های نادرست، تحریف واقعیت‌ها، سیاه‌نمایی و ایجاد ابهام، اعتماد عمومی را تضعیف کند، ازاین‌رو، جهاد تبیین و روشنگری در برابر این اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به راهبرد موسوم به «صلح از طریق قدرت» در سیاست‌های دولت آمریکا گفت: دشمن تصور می‌کرد با استفاده از قدرت نظامی و بدون پایبندی به محدودیت‌ها و ملاحظات انسانی و حقوقی می‌تواند اهداف خود را محقق کند، اما مقاومت ایران نشان داد که ملت ایران را نمی‌توان با یک نبرد نظامی از پای درآورد.

جوانی با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران ادامه داد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) تأکید داشتند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و شهید حاج قاسم سلیمانی نیز بر این باور بود که با آغاز جنگ از سوی دشمن، پایان آن را مقاومت تعیین خواهد کرد، در تحولات اخیر نیز ملت ایران با ایستادگی خود نشان داد که محاسبات دشمن درباره توان دفاعی کشور و اراده مردم دقیق نبوده است.

وی با بیان اینکه به اعتقاد وی، پیامدهای جنگ اخیر فراتر از مرزهای ایران خواهد بود، اظهار کرد: این جنگ اگرچه از نظر عنوان و شکل، جنگ جهانی نیست، اما پیامدهای آن می‌تواند بر نظم جهانی، هندسه قدرت و معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر بگذارد.

جهاد تبیین، جهاد آگاهی‌بخشی و مقابله با روایت‌های تحریف‌شده است

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جهاد تبیین به معنای آگاهی‌بخشی، روشنگری، پاسخ به شبهات و ارائه روایت صحیح از واقعیت‌هاست، اظهار کرد: دشمن با بهره‌گیری از شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی و جریان‌های رسانه‌ای مخالف جمهوری اسلامی، به دنبال تحریف واقعیت‌ها و القای ناامیدی در جامعه است.

جوانی افزود: قرارگاه جهاد تبیین باید با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، مدارس، کارخانه‌ها و ادارات، زمینه گفتگو با مردم و پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و ابهامات آنان را فراهم کند.

جوانی با اشاره به تجربه ناآرامی‌های سال‌های گذشته گفت: یکی از محورهای فعالیت دشمن، بهره‌برداری از کمبود آگاهی و شناخت ناکافی افراد نسبت به مسائل و تحولات است؛ بنابراین، باید زمینه گفتگوی مستقیم با جوانان و نوجوانان فراهم شود تا پرسش‌ها و شبهات آنان در فضایی مناسب پاسخ داده شود.

وی با تأکید بر اینکه جهاد تبیین یک ضرورت فوری است، خاطرنشان کرد: این جهاد نباید به برگزاری جلسات محدود شود، بلکه باید در زندگی روزمره مردم، محیط‌های آموزشی، ادارات، مراکز تولیدی و محافل اجتماعی جریان داشته باشد.

ضرورت پیوند جهاد خدمت و جهاد تبیین در گلستان

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت پیوند جهاد خدمت و جهاد تبیین افزود: مسئولان باید در کنار تلاش برای رفع مشکلات مردم، اقدامات و خدمات انجام‌شده را نیز به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی کنند؛ زیرا آگاهی مردم از تلاش‌های صورت‌گرفته می‌تواند به رفع ابهام‌ها و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

جوانی ادامه داد: حتی اگر مردم در شرایط دشوار معیشتی قرار داشته باشند، هنگامی که تلاش شبانه‌روزی مسئولان، مدیران، وزرا، استانداران و فرمانداران را برای حل مشکلات خود مشاهده کنند، این سختی‌ها برای آنان قابل تحمل‌تر خواهد شد؛ اما اگر از این تلاش‌ها بی‌خبر باشند، دشمن می‌تواند با تحریف واقعیت‌ها چنین القا کند که مسئولان به فکر مردم نیستند.

وی با اشاره به حضور مردم گرگان در تجمعات شبانه اظهار کرد: مسئولان باید در کنار مردم حضور داشته باشند و این حضور صرفاً به شرکت در اجتماعات محدود نشود، بلکه با گفتگو، پاسخ‌گویی، برپایی میزهای خدمت و ارائه مشاوره همراه باشد.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از استاندار گلستان خواست زمینه حضور فعال‌تر مدیران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دیگر مسئولان در میان مردم را فراهم کند و افزود: حضور مسئولان در کنار مردم، شنیدن مطالبات آنان و ارائه گزارش روشن از اقدامات انجام‌شده می‌تواند به تقویت همدلی و انسجام اجتماعی کمک کند.

تأکید بر نقش مردم در حفظ انسجام ملی و مقابله با جنگ شناختی

جوانی با بیان اینکه دشمن در کنار فشارهای نظامی، بر ایجاد نارضایتی و اختلاف در جامعه نیز سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: تقویت وحدت ملی، افزایش آگاهی عمومی و پاسخ‌گویی به ابهامات، از ضرورت‌های عبور موفق از شرایط کنونی است.

وی افزود: همان‌گونه که نیروهای مسلح در عرصه دفاعی مسئولیت دارند، مسئولان اجرایی نیز باید با خدمت‌رسانی مؤثر و رفع مشکلات مردم به میدان بیایند و فعالان رسانه‌ای و فرهنگی نیز در عرصه تبیین واقعیت‌ها نقش‌آفرینی کنند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت آگاهی‌بخشی در میان دانش‌آموزان، دانشجویان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: جهاد تبیین باید به یک جریان مستمر در مدارس، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و ادارات تبدیل شود تا افراد بتوانند پرسش‌های خود را مطرح کنند و پاسخ‌های مستند و روشن دریافت کنند.

سردار جوانی با اشاره به مبانی دینی جهاد گفت: در آموزه‌های اسلامی، مجاهدت تنها به میدان نظامی محدود نیست و مبارزه با زبان و تبیین حقیقت نیز از عرصه‌های مهم جهاد به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، جهاد نظامی، جهاد خدمت و جهاد تبیین باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تلاش دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای خاطرنشان کرد: هدف باید تقویت انسجام ملی، افزایش آگاهی مردم، کاهش زمینه سوءاستفاده دشمن از ابهامات و نارضایتی‌ها و فراهم‌کردن بستر پیشرفت کشور و رفع مشکلات جامعه باشد.