کنگره شهدای هنرمندلرستان؛از مستندسازی زندگی شهدا تا تولید آثار ماندگار

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند در مهرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی برنامه‌ها، تبیین سیاست‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی و هنری مرتبط برگزار شد.

در نشست امروز چهارشنبه، موضوعاتی همچون برنامه‌ریزی محتوایی و اجرایی اجلاسیه، بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان استان، تعامل دستگاه‌های مرتبط، تولید آثار فاخر و نحوه اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای رویداد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محور اصلی این جلسه، چگونگی معرفی شایسته شهدای هنرمند و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای روایت زندگی، اندیشه و فداکاری آنان بود؛ موضوعی که به گفته مسئولان حاضر در نشست، نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف و برنامه‌ریزی هدفمند است.

۲۴ شهید هنرمند لرستان؛ ضرورت ثبت زندگی و آثار

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به شناسایی ۲۴ شهید هنرمند در استان، بر ضرورت مستندسازی زندگی، فعالیت‌ها و آثار این شهیدان تأکید کرده است.

محتشم‌آرا با بیان اینکه معرفی شهدای هنرمند باید فراتر از برگزاری برنامه‌های مناسبتی دنبال شود، بر ضرورت جمع‌آوری اسناد، خاطرات و روایت‌های مرتبط با آنان تأکید کرد و بهره‌گیری از توان جامعه هنری را برای معرفی این سرمایه‌های فرهنگی ضروری دانست.

وی با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم تاریخی و ارزشی، بر این موضوع تأکید دارد که هنر می‌تواند بستری ماندگار برای روایت زندگی شهدا و انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل جوان باشد.

بر همین اساس، مستندسازی زندگی و آثار شهدای هنرمند می‌تواند زمینه‌ای برای حفظ روایت‌های مرتبط با آنان و فراهم کردن محتوای معتبر برای تولید آثار فرهنگی و هنری باشد. جمع‌آوری اسناد و خاطرات نیز این امکان را فراهم می‌کند که ابعاد مختلف شخصیتی و هنری شهدا در قالب‌های متنوع به جامعه معرفی شود.

از یادمان سه‌جلدی تا تولید فیلم و موسیقی

یکی از محورهای مهم برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجلاسیه، تولید آثار فرهنگی و هنری با موضوع شهدای هنرمند است.

در همین راستا، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان لرستان از تدوین یادمان شهدای هنرمند در سه جلد، تولید فیلم داستانی «داستان شیرین» با محوریت زندگی شهیده شیرین پیمان و ساخت قطعه موسیقی ویژه شهدای هنرمند خبر داده است.

ابراهیم طهماسبی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان، با اشاره به این برنامه‌ها اظهار کرده است که تدوین یادمان سه‌جلدی با هدف ثبت و معرفی زندگی، خاطرات و ویژگی‌های شخصیتی و هنری شهدا دنبال می‌شود تا میراث معنوی آنان برای نسل‌های آینده حفظ شود.

تولید فیلم داستانی «داستان شیرین» نیز از دیگر برنامه‌های اعلام‌شده در این زمینه است که زندگی شهیده شیرین پیمان را محور روایت خود قرار می‌دهد.

ساخت قطعه موسیقی ویژه شهدای هنرمند نیز در کنار این آثار، بخشی از برنامه‌های فرهنگی و هنری پیش‌بینی‌شده برای اجلاسیه به شمار می‌رود.

طهماسبی با تأکید بر نقش هنر در بازنمایی فداکاری شهدا، بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنرمندان استان و همکاری مجموعه‌های فرهنگی برای اجرای این برنامه‌ها تأکید کرده است.

تدوین آثار مکتوب، تولید فیلم و ساخت موسیقی، امکان روایت زندگی شهدا در قالب‌های مختلف را فراهم می‌کند؛ قالب‌هایی که می‌توانند مخاطبان متفاوتی را با ابعاد شخصیتی و هنری این شهیدان آشنا کنند.

ضرورت مشارکت دستگاه‌ها در برگزاری اجلاسیه

مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان نیز با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خواستار مشارکت حداکثری دستگاه‌های اجرایی در برگزاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند شده است.

پرویزپور با اشاره به مسئولیت جامعه در قبال معرفی شهدا، بر این نکته تأکید کرده است که معرفی سیره، اندیشه و فداکاری شهدا مسئولیتی همگانی است و باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی دنبال شود.

وی برگزاری کنگره‌ها و اجلاسیه‌های شهدا را فرصتی برای آشنایی نسل جدید با ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های شهیدان دانسته است.

از این منظر، برگزاری اجلاسیه صرفاً به اجرای یک برنامه متمرکز محدود نمی‌شود، بلکه هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و هنرمندان را نیز می‌طلبد تا برنامه‌های مرتبط با معرفی شهدا با انسجام بیشتری دنبال شود.

مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، از محورهای مورد توجه در جلسه شورای سیاست‌گذاری نیز بود؛ نشستی که در آن بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و پیگیری اقدامات موردنیاز برای برگزاری منسجم رویداد تأکید شد.

شناسایی ظرفیت‌های هنری شهدا و الگوسازی برای نسل جوان

معاون اجرایی سپاه نیز با اشاره به ظرفیت‌های شخصیتی و فرهنگی شهدای استان، بر ضرورت معرفی دقیق‌تر ویژگی‌های برجسته آنان تأکید کرده است.

سرهنگ فریبرز حاتمی با بیان اینکه افزایش شمار شهدای مورد توجه در برنامه‌های مرتبط، مسئولیت معرفی و تبیین ویژگی‌های آنان را سنگین‌تر می‌کند، بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری برای ماندگار کردن یاد و خاطره شهدا تأکید داشته است.

وی همچنین توجه به ابعاد فرهنگی و هنری شخصیت امام شهید را زمینه‌ای برای الگوسازی و تولید آثار اثرگذار دانسته است.

این دیدگاه بر ضرورت شناسایی ابعاد کمتر معرفی‌شده زندگی شهدا و بهره‌گیری از ابزارهای هنری برای روایت آن‌ها تأکید دارد. در چنین رویکردی، آثار فرهنگی و هنری می‌توانند علاوه بر پاسداشت مقام شهدا، زمینه آشنایی مخاطبان با ویژگی‌های شخصیتی، اندیشه و فعالیت‌های آنان را فراهم کنند.

زبان هنر؛ راهی برای انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت

استفاده از زبان هنر برای بازخوانی آرمان‌ها و ارزش‌های شهدا، از دیگر محورهای مورد تأکید در جلسه شورای سیاست‌گذاری بود. در این نشست، تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری با موضوع ایثار، مقاومت و شهادت و بهره‌گیری از توانمندی هنرمندان استان مورد توجه قرار گرفت.

هنر از طریق قالب‌هایی مانند ادبیات، سینما، موسیقی و دیگر رشته‌های هنری، امکان روایت زندگی و تجربه‌های انسانی را فراهم می‌کند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در برنامه‌های مرتبط با شهدای هنرمند می‌تواند به تنوع شیوه‌های معرفی شهدا و انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جوان کمک کند.

در همین چارچوب، برنامه‌های اعلام‌شده برای تدوین یادمان، تولید فیلم داستانی و ساخت قطعه موسیقی، نمونه‌هایی از قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای بازنمایی زندگی و فداکاری شهدای هنرمند هستند.

مسئولان فرهنگی استان همچنین بر ضرورت همکاری مجموعه‌های هنری و دستگاه‌های مرتبط برای اجرای این برنامه‌ها تأکید کرده‌اند تا ظرفیت‌های موجود به شکل هدفمند در مسیر برگزاری اجلاسیه به کار گرفته شود.

هماهنگی اجرایی و اطلاع‌رسانی؛ دو محور دیگر برنامه‌ریزی

در جلسه شورای سیاست‌گذاری، علاوه بر محتوای فرهنگی و هنری، موضوع نحوه اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای اجلاسیه نیز مورد بحث قرار گرفت. هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی و برنامه‌ریزی منسجم برای پیگیری اقدامات موردنیاز، از دیگر محورهای این نشست بود.

اطلاع‌رسانی درباره اهداف و برنامه‌های اجلاسیه می‌تواند زمینه آگاهی بیشتر جامعه از فعالیت‌های مرتبط با شهدای هنرمند را فراهم کند. در کنار آن، هماهنگی دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی برای اجرای برنامه‌ها، از موضوعاتی است که در روند آماده‌سازی این رویداد مورد توجه قرار گرفته است.

اجلاسیه شهدای هنرمند در مسیر پاسداشت میراث فرهنگی شهدا

مجموع محورهای مطرح‌شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری اجلاسیه استانی کنگره ملی شهدای هنرمند لرستان، بر چند موضوع اصلی متمرکز است: مستندسازی زندگی و آثار ۲۴ شهید هنرمند استان، تولید آثار فرهنگی و هنری، استفاده از توان هنرمندان، مشارکت دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی در برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی.

بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، تدوین یادمان سه‌جلدی شهدای هنرمند، تولید فیلم داستانی «داستان شیرین» و ساخت قطعه موسیقی ویژه این شهیدان از جمله اقداماتی است که در چارچوب این رویداد پیش‌بینی شده است.

مسئولان فرهنگی و اجرایی استان نیز بر این نکته تأکید دارند که معرفی شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های متنوع فرهنگی، هنری و رسانه‌ای است؛ رویکردی که هدف آن، حفظ یاد و خاطره شهدای هنرمند و معرفی زندگی و ارزش‌های آنان به نسل‌های آینده عنوان شده است.