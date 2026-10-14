به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس حسینی عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در اجرای رزمایش «جان‌فدا» اظهار کرد: این رزمایش در راستای لبیک‌گویی به فرمان رهبر معظم انقلاب و اعلام آمادگی مردم برای مقابله با هرگونه تهدید برگزار می‌شود.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور اقشار بسیج با بیان اینکه حضور مردم در این رزمایش پیام روشنی از همراهی آنان با نظام و انقلاب دارد، افزود: مشارکت اقشار مختلف، جلوه‌ای از همبستگی و آمادگی مردم برای دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب است.

حضور اقشار و گروه‌های مردمی در میدان «جان‌فدا»

سرهنگ حسینی با اشاره به حضور گروه‌های مختلف در این رزمایش گفت: جامعه حقوق‌دانان، ورزشکاران، طلاب و روحانیون و فرهنگیان، هر یک با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود در برنامه‌های رزمایش حضور خواهند داشت.

وی افزود: کشاورزان و عشایر نیز در کنار دیگر اقشار در رزمایش شرکت می‌کنند و هر گروه متناسب با جایگاه و توانایی‌های خود در اجرای برنامه‌ها نقش خواهد داشت.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور اقشار بسیج با اشاره به برنامه‌های خدمات‌رسانی اظهار کرد: میزهای خدمت‌رسانی با ارائه خدماتی از جمله پذیرایی، امدادی و فرهنگی برپا می‌شود و اقشار مختلف نیز با پوشش‌های اختصاصی خود در برنامه‌ها حضور می‌یابند.

وی ادامه داد: اقشار مختلف سپاه قدس گیلان همچون گذشته در پشتیبانی و حمایت از برنامه‌ها و اجرای فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی، در کنار مردم خواهند بود.

سرهنگ حسینی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای اقشار گفت: پویش‌های رسانه‌ای متنوعی از سوی اقشار مختلف در نواحی در حال اجراست تا پیام حضور، همدلی و آمادگی مردم را بازتاب دهد و زمینه مشارکت گسترده‌تر در رزمایش «جان‌فدا» را فراهم کند.

وی با دعوت از مردم استان برای حضور پرشور در رزمایش «جان‌فدا» گفت: این رزمایش با هدف افزایش آمادگی مردمی در برابر تهدیدهای دشمن و تأکید بر تداوم راه رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود.