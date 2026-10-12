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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

حضور مردم در رزمایش «جان‌فدا» با شعار «گیلان فدای ایران»

حضور مردم در رزمایش «جان‌فدا» با شعار «گیلان فدای ایران»

رشت- سخنگوی رزمایش«جان‌فدا» استان گیلان با اشاره به اینکه امنیت پایدار ایران محصول همراهی مردم، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌هاست، گفت: رزمایش «جان‌فدا»با شعار «گیلان فدای ایران» برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید غلامرضا امیری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌ فدا» در مرکز استان و سراسر شهرستان های اظهار کرد: این برنامه با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت پذیری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی برگزار می‌شود.

سخنگوی رزمایش جان فدا گیلان از اهمیت رزمایش «جان‌ فدا» در شهرستان های استان، گفت و افزود: این رزمایش فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، و تجلی دوباره وفاداری مردم به ولایت و میهن است.

حضور اقشار مختلف مردم در رزمایش جان فدا تصویر فراگیر مشارکت اجتماعی

وی با بیان اینکه یکی از جلوه‌های شاخص این رزمایش، حضور آحاد مردم از اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی است،افزود:کشاورزان، فرهنگیان، روستاییان، عشایر، ورزشکاران، اصحاب رسانه و دیگر گروه‌های مردمی در کنار کودکان، نوجوانان، جوانان و میانسالان در این رویداد حضور خواهند داشت تا تصویری فراگیر از مشارکت اجتماعی و پیوند مردم با ارزش‌های ملی و انقلابی به نمایش گذاشته شود.

سرهنگ امیری با اشاره به اهمیت هویت فرهنگی و بومی استان تصریح کرد:استفاده از پوشش‌های بومی و محلی در نواحی مختلف شهرستان‌ها، یکی از جلوه‌های قابل توجه این رزمایش خواهد بود، جلوه‌ای که در کنار حضور اقوام، نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون، تنوع فرهنگی گیلان را در چارچوب وحدت ملی و همبستگی اجتماعی بازتاب می‌دهد.

وی با بیان اینکه رزمایش«جان‌ فدا» فرصتی برای نمایش آمادگی، انسجام و روحیه مسئولیت پذیری مردمی است، گفت: این رزمایش حضوری است که پیام آن، پایبندی به ارزش‌ها، دفاع از عزت و استقلال کشور و آمادگی برای صیانت از ایران در برابر تهدیدهای دشمن است.

نقش آفرینی مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی

سخنگوی رزمایش جان فدا گیلان با تأکید بر نقش مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی ، ادامه داد:حضور داوطلبانه و آگاهانه مردم در این برنامه، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیوند عمیق آنان با سرنوشت کشور است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ وحدت و انسجام ملی به شمار می‌رود.

وی حضور حماسی مردم را پاسخی کوبنده به همه تهدیدات دشمن دانست و ادامه داد:امروز دشمن با به‌کارگیری همه ابزارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و جنگ شناختی، به دنبال تضعیف انسجام ملی و اعتماد عمومی است، اما مردم گیلان همچون گذشته با بصیرت و ولایت‌مداری، توطئه‌های دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده‌اند.

سرهنگ امیری با بیان اینکه رزمایش«جان‌ فدا» تجلی پیوند مقدس ناگسستنی نیروهای مسلح و حضور آگاهانه و همیشگی مردم است گفت: این پیوند یعنی نیروهای مسلح با آمادگی کامل و مردم با حضور پرشور خود و همه دستگاه‌ها با همراهی و هم‌افزایی، سپری مستحکم در برابر همه تهدیدات دشمن تشکیل می‌دهند.

وی افزود: امروز دشمن به خوبی می‌داند که ایران اسلامی تنها به نیروهای مسلحش متکی نیست، بلکه ملتی بیدار و ولایت‌مدار در پشت این نظام ایستاده است که هرگز اجازه نخواهد داد ذره‌ای از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور خدشه‌دار شود.

سخنگوی رزمایش جان فدا گیلان با اشاره به برگزاری برنامه‌های رزمایش در ساعات متفاوت در نواحی شهرستانی گفت:متناسب با برنامه‌ریزی انجام‌شده، زمان برگزاری مراسم در برخی نواحی صبح و در برخی دیگر عصر خواهد بود و جزئیات اجرایی هر شهرستان از سوی مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به شعار محوری«گیلان، فدای ایران» افزود:حضور اقشار مختلف مردم از شهرها و روستاهای استان،در کنار نمایش جلوه‌های فرهنگ بومی و محلی،بیانگر این پیام روشن است که مردم گیلان با حفظ هویت فرهنگی خود، در دفاع از ایران، پاسداشت ارزش‌ها و صیانت از استقلال و امنیت کشور، خود را سهیم و مسئول می‌دانند.

سرهنگ امیری با اشاره به همراهی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رزمایش، اظهار کرد: آنچه در طول این چند روز از سخنان مسئولان و دستگاه‌های مختلف شنیده می‌شود، نشان از همراهی، پای کار بودن و هم افزایی همه دستگاه‌ها در خصوص برگزاری هرچه باشکوه‌تر رزمایش «جان‌ فدا» و انسجام ملی و آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر تهدیدات دشمن است.

وی افزود: بدون شک، این همراهی و هم افزایی دستگاه‌ها در کنار حضور پرشور مردم، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات استان گیلان و نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم خواهد زد.

کد مطلب 6975537

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