به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید غلامرضا امیری ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌ فدا» در مرکز استان و سراسر شهرستان های اظهار کرد: این برنامه با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت پذیری اجتماعی در برابر تهدیدهای دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی برگزار می‌شود.

سخنگوی رزمایش جان فدا گیلان از اهمیت رزمایش «جان‌ فدا» در شهرستان های استان، گفت و افزود: این رزمایش فرصتی برای تجدید عهد مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی، و تجلی دوباره وفاداری مردم به ولایت و میهن است.

حضور اقشار مختلف مردم در رزمایش جان فدا تصویر فراگیر مشارکت اجتماعی

وی با بیان اینکه یکی از جلوه‌های شاخص این رزمایش، حضور آحاد مردم از اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی است،افزود:کشاورزان، فرهنگیان، روستاییان، عشایر، ورزشکاران، اصحاب رسانه و دیگر گروه‌های مردمی در کنار کودکان، نوجوانان، جوانان و میانسالان در این رویداد حضور خواهند داشت تا تصویری فراگیر از مشارکت اجتماعی و پیوند مردم با ارزش‌های ملی و انقلابی به نمایش گذاشته شود.

سرهنگ امیری با اشاره به اهمیت هویت فرهنگی و بومی استان تصریح کرد:استفاده از پوشش‌های بومی و محلی در نواحی مختلف شهرستان‌ها، یکی از جلوه‌های قابل توجه این رزمایش خواهد بود، جلوه‌ای که در کنار حضور اقوام، نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون، تنوع فرهنگی گیلان را در چارچوب وحدت ملی و همبستگی اجتماعی بازتاب می‌دهد.

وی با بیان اینکه رزمایش«جان‌ فدا» فرصتی برای نمایش آمادگی، انسجام و روحیه مسئولیت پذیری مردمی است، گفت: این رزمایش حضوری است که پیام آن، پایبندی به ارزش‌ها، دفاع از عزت و استقلال کشور و آمادگی برای صیانت از ایران در برابر تهدیدهای دشمن است.

نقش آفرینی مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی

سخنگوی رزمایش جان فدا گیلان با تأکید بر نقش مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی ، ادامه داد:حضور داوطلبانه و آگاهانه مردم در این برنامه، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیوند عمیق آنان با سرنوشت کشور است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ وحدت و انسجام ملی به شمار می‌رود.

وی حضور حماسی مردم را پاسخی کوبنده به همه تهدیدات دشمن دانست و ادامه داد:امروز دشمن با به‌کارگیری همه ابزارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و جنگ شناختی، به دنبال تضعیف انسجام ملی و اعتماد عمومی است، اما مردم گیلان همچون گذشته با بصیرت و ولایت‌مداری، توطئه‌های دشمن را یکی پس از دیگری خنثی کرده‌اند.

سرهنگ امیری با بیان اینکه رزمایش«جان‌ فدا» تجلی پیوند مقدس ناگسستنی نیروهای مسلح و حضور آگاهانه و همیشگی مردم است گفت: این پیوند یعنی نیروهای مسلح با آمادگی کامل و مردم با حضور پرشور خود و همه دستگاه‌ها با همراهی و هم‌افزایی، سپری مستحکم در برابر همه تهدیدات دشمن تشکیل می‌دهند.

وی افزود: امروز دشمن به خوبی می‌داند که ایران اسلامی تنها به نیروهای مسلحش متکی نیست، بلکه ملتی بیدار و ولایت‌مدار در پشت این نظام ایستاده است که هرگز اجازه نخواهد داد ذره‌ای از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور خدشه‌دار شود.

سخنگوی رزمایش جان فدا گیلان با اشاره به برگزاری برنامه‌های رزمایش در ساعات متفاوت در نواحی شهرستانی گفت:متناسب با برنامه‌ریزی انجام‌شده، زمان برگزاری مراسم در برخی نواحی صبح و در برخی دیگر عصر خواهد بود و جزئیات اجرایی هر شهرستان از سوی مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به شعار محوری«گیلان، فدای ایران» افزود:حضور اقشار مختلف مردم از شهرها و روستاهای استان،در کنار نمایش جلوه‌های فرهنگ بومی و محلی،بیانگر این پیام روشن است که مردم گیلان با حفظ هویت فرهنگی خود، در دفاع از ایران، پاسداشت ارزش‌ها و صیانت از استقلال و امنیت کشور، خود را سهیم و مسئول می‌دانند.

سرهنگ امیری با اشاره به همراهی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رزمایش، اظهار کرد: آنچه در طول این چند روز از سخنان مسئولان و دستگاه‌های مختلف شنیده می‌شود، نشان از همراهی، پای کار بودن و هم افزایی همه دستگاه‌ها در خصوص برگزاری هرچه باشکوه‌تر رزمایش «جان‌ فدا» و انسجام ملی و آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر تهدیدات دشمن است.

وی افزود: بدون شک، این همراهی و هم افزایی دستگاه‌ها در کنار حضور پرشور مردم، برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات استان گیلان و نظام مقدس جمهوری اسلامی رقم خواهد زد.