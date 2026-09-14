۲۰۰ پایور و سرباز در مسابقات قرآن کریم سپاه قدس گیلان رقابت کردند

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سید غلامرضا امیری ظهر دوشنبه در چهل و پنجمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم ویژه برادران پایور و وظیفه، با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: قرآن کتاب هدایت، بصیرت و تعالی انسان است و انس با آیات الهی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ایمان، اخلاق، معنویت و مسئولیت پذیری در میان کارکنان و سربازان باشد.

معاون روابط عمومی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه مسابقات قرآن می‌تواند نسل جوان را بیش از پیش با مفاهیم نورانی قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی پیوند دهد ، افزود:برگزاری چنین مسابقات و محافل قرآنی، علاوه بر شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق معارف دینی و ایجاد فضای معنوی در مجموعه سپاه فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری چهل و پنجمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم ویژه برادران پایور و وظیفه ‌گفت:این مسابقات که در حال حاضر در مرحله نیمه‌نهایی قرار دارد به یاد قائد شهید قرآنی امت و حافظ قرآن کریم، شهیده مرضیه نبوی‌نیا، برگزار شده است.

سرهنگ امیری با بیان اینکه مسابقات قرآن کریم در رشته‌های حفظ اجزا، حفظ موضوعی و محتوایی آیات منتخب قرآن کریم، قرائت تحقیق و ترتیل، اذان، مفاهیم قرآنی و نکات تفسیری برگزار می‌شود، گفت: ۲۰۰ شرکت کننده از برادران پایور و وظیفه دراین دوره در هر رشته، توانمندی‌های خود را در برابر داوران ارائه کردند.

وی افزود: برترین های این دوره از مسابقات به رقابت‌های نهایی قرآن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعزام خواهند شد.