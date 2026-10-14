به گزارش خبرگزاری مهر، در رزمایش جان‌فدایان ایران در استان اردبیل که با حضور گروه‌های مختلف مردمی در شهر اردبیل برگزار شد، زنان عشایر ایل شاهسون، صلابت خود را به نمایش گذاشتند.

در این رزمایش که در میدان ارتش اردبیل و سایر شهرها برگزار شد، جان‌فدایان عشایری استان اردبیل، جلوه‌هایی از تعهد، همبستگی و حضور همیشگی خود را در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

علی پیرجاهد،ظهار کرد: زنان عشایر ایل شاهسون استان اردبیل، همگام با سایر اقشار، حضوری پرشور و چشمگیر را در این رزمایش نشان داده و بار دیگر نقش‌آفرینی خود را در صحنه‌های اجتماعی و حضور در کنار مردم به نمایش گذاشتند.

وی افزود: این حضور، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و همراهی جامعه عشایری استان اردبیل در کنار سایر اقشار مردم بود که نشان‌دهنده روحیه مشارکتی و پایبندی زنان عشایر به ارزش‌های جمعی است.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل گفت: حضور پرشور عشایر ایل شاهسون در این رزمایش در شهرهای مختلف این استان، جلوه‌های زیبایی از همدلی و همبستگی را به نمایش گذاشت و امیدواریم این حرکت، درس تاریخی برای استکبار جهانی باشد که دست از سر مردم ایران برداشته و اجازه دهند تا این ملت در مسیر تعالی، گام‌های جدی‌تری را بردارد.

پیرجاهد، خطاب به دشمنان و ایادی استکبار جهانی گفت: هم در جنگ دوازده‌روزه و هم جنگ چهل‌روزه، ملت ایران را امتحان کردید و مشاهده کردید که این ملت، صحنه را خالی نمی‌گذارد و یقین داشته باشید تا ابد نیز این همراهی و همبستگی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: جامعه عشایری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طعم شیرین خدمت‌رسانی را چشیده‌اند و حاضر نیستند این پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران و ارزش‌های الهی را با هیچ چیز معاوضه کنند.

مدیرکل امور عشایری استان اردبیل افزود: در حال حاضر، پروژه‌های متعددی در جامعه عشایری استان اردبیل در حال اجراست که با به ثمر رسیدن این طرح‌ها، می‌توان به تقویت و توسعه مبانی ارزشی، همتی راستین داشت.