به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد،، در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی تهران، از دو غرفه عشایر اردبیل بازدید کرد.

وی با گفت‌وگو با غرفه‌داران، ظرفیت‌های تولیدی عشایر استان در حوزه صنایع‌دستی، محصولات لبنی و دامی، گیاهان دارویی و تولیدات فرهنگی را ارزشمند توصیف کرد.

پیرجاهد با اشاره به استقبال گسترده از دستاوردهای عشایر گفت: ایجاد بازارچه‌ها و فروشگاه‌های دائمی «ارمغان ایل» در مناطق عشایرنشین برای عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: راه‌اندازی این بازارچه‌ها ضمن افزایش درآمد خانوارهای عشایری و حذف واسطه‌ها، به معرفی فرهنگ و هویت ایل و تثبیت اشتغال پایدار در مناطق قشلاقی و ییلاقی کمک می‌کند.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان عشایری و فراهم‌سازی زمینه حضور مستمر آنان در نمایشگاه‌ها و بازارهای ملی، در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد.