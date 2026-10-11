به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در شورای آرد و نان استان اظهار کرد: حدود ۹۵درصد از مطالبات مربوط به خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف شده و پیگیری‌ها برای رسیدگی به باقی‌مانده مطالبات ادامه دارد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی شبکه توزیع آرد و نان افزود: وضعیت ۱۵۸ واحد نانوایی فاقد کد در سطح استان اردبیل تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی شده است ۵۰درصد این نانوایی‌ها به پخت نان با آرد کامل مجهز شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بر ضرورت نظارت مستمر بر نانوایی‌ها تأکید کرد و ادامه داد: کنترل کمیت و کیفیت نان، تنظیم ساعات پخت، مدیریت سهمیه آرد و استفاده از ظرفیت توزیع سیال نان باید با هدف بهبود خدمات‌رسانی و کاهش صفوف در دستور کار قرار گیرد.

خلیلی همچنین مدیریت هوشمند توزیع آرد و نان از طریق سامانه نانینو را ضروری دانست و بیان کرد: بیش از ۵۰درصد نانوایی‌های دارای سهمیه ۵ کیسه آرد و بیشتر، به تجهیزات دوگانه‌سوز مجهز شده‌اند.

وی با بیان اینکه دست‌کم ۵درصد نانوایی‌های استان اردبیل باید نان کامل تولید کنند، بر تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی‌های تولیدکننده این نوع نان تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح توزیع هوشمند آرد خام میان عشایر و روستاییان خبر داد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند به ساماندهی توزیع آرد و جلوگیری از قاچاق آن کمک کنید.

خلیلی تصریح کرد: فرمانداری‌ها موظف‌اند فهرست متقاضیان دریافت آرد در مناطق روستایی و عشایری را ثبت کنند تا توزیع آرد براساس نیاز واقعی و در چارچوب ضوابط انجام شود.