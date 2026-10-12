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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

آغاز زیرسازی ۶ کیلومتر از ایلراه قشلاق آرپاچایی با اعتبار ۱۸ میلیارد

آغاز زیرسازی ۶ کیلومتر از ایلراه قشلاق آرپاچایی با اعتبار ۱۸ میلیارد

اردبیل- عملیات بهسازی و زیرسازی ۶ کیلومتر از ایلراه قشلاق آرپاچایی شهرستان کوثر با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان و با هدف تسهیل تردد عشایر، با حضور مسئولان استانی و محلی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرجاهد در مراسم کلنگ‌زنی عملیات بهسازی و زیرسازی ۶ کیلومتر از ایلراه قشلاق آرپاچایی شهرستان کوثرپیرجاهد با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه و سردسیر بودن مسیر اظهار کرد: این شرایط مشکلات متعددی برای عشایر قشلاق آرپاچایی ایجاد کرده بود و تأمین اعتبار و اجرای پروژه با پیگیری‌های مستمر دنبال شد.

وی افزود: در راستای پاسخ به مطالبه جامعه عشایری، ۱۸ میلیارد تومان برای زیرسازی ۶ کیلومتر از این محور اختصاص یافته و اجرای پروژه به پیمانکار سپرده شده است.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل تصریح کرد: در این پروژه، اجرای ۱۶ عدد آبرو به طول مجموع ۱۲۰ متر نیز پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6975569

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