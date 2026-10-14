به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی غروب چهارشنبه در جمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان سمنان، با تأکید بر اهمیت طرح آزادانه دیدگاه‌ها و دغدغه‌های دانشجویان اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان علاوه بر آموزش‌های علمی و تخصصی، بستری برای رشد اجتماعی و فرهنگی دانشجو معلمان است و باید فرصت کافی برای بیان دیدگاه‌ها و مطالبات آنان فراهم شود.

وی با اشاره به نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان آینده افزود: آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در مسیری مشترک حرکت می‌کنند و دانش‌آموختگان این دانشگاه باید هنگام ورود به کلاس درس، از دانش، مهارت و شایستگی حرفه‌ای لازم برخوردار باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر ضرورت مشارکت دانشجو معلمان در فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: شناخت تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور، مطالعه مستمر و آگاهی از مسائل روز جامعه، از الزامات ایفای نقش موثر در نظام تعلیم و تربیت است.

شریفی همچنین با اشاره به مطالبات مطرح شده درباره امکانات دانشگاه فرهنگیان، بر ضرورت تأمین فضاهای مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی تأکید کرد و ادامه داد: دانشجو معلمان باید در محیطی شایسته تحصیل کنند تا بتوانند با آمادگی بیشتری وارد حرفه معلمی شوند.

وی نزدیک شدن فضای دانشگاه فرهنگیان به شرایط واقعی مدارس را ضروری دانست و افزود: مدارس امروز با نیازها و تغییرات جدیدی در میان دانش‌آموزان مواجه هستند و دانشگاه باید با شناخت این شرایط، زمینه آمادگی معلمان آینده برای پاسخ‌گویی به نیازهای نسل جدید را فراهم کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر حمایت از دانشجو معلمان مطالبه گر تصریح کرد: دانشجو معلمی که امروز با رعایت احترام و اصول گفت‌وگو دیدگاه های خود را مطرح می‌کند، در آینده نیز می‌تواند به‌عنوان معلمی آگاه و مسئولیت پذیر در جامعه اثرگذار باشد.

شریفی خاطرنشان کرد: طرح دیدگاه‌ها و بیان دغدغه‌ها نباید موجب نگرانی دانشجو معلمان از برخوردهای سلیقه‌ای یا پیامدهای احتمالی شود و هیچ دانشجو معلمی نباید به دلیل اظهارنظر در چنین نشست‌هایی احساس پشیمانی کند.

وی با قدردانی از مشارکت دانشجو معلمان در این نشست ابراز امیدواری کرد: با تداوم گفتگوها و تقویت تعامل میان دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش، زمینه رشد دانشجو معلمان و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت در استان فراهم شود.