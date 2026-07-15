به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح چهارشنبه در نخستین نشست هماندیشی و راهبری مدیران مدارس ابتدایی استان سمنان در محل اداره کل، با بیان اینکه مدیران مدارس اصلیترین سرمایه نظام تعلیم و تربیت هستند، اظهار کرد: مدیر مدرسه هر روز در کنار دانشآموز، معلم و خانواده قرار دارد و از نزدیک با مسائل آموزشی و تربیتی مواجه است از همین رو هیچکس به اندازه مدیر مدرسه نبض واقعی آموزش و پرورش را در اختیار ندارد.
وی با اشاره به استقلال اداره آموزش و پرورش منطقه ایوانکی به عنوان دوازدهمین منطقه آموزشی استان، این اقدام را گامی در راستای توسعه عدالت آموزشی دانست و افزود: تلاش مسئولان و فرهنگیان شهرستان گرمسار و منطقه ایوانکی شایان تقدیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اینکه تحول واقعی باید از مدرسه آغاز شود، ادامه داد: اگر به دنبال تغییر ماندگار در نظام آموزشی هستیم، باید به مدیران مدارس اعتماد کنیم و از ظرفیت و تجربه آنان در تصمیمسازیها بهره ببریم.
شریفی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشستها صدور بخشنامه یا انتقال یکطرفه مطالب نیست، تصریح کرد: گفتگو، هماندیشی، تبادل تجربه و شنیدن نقدهای سازنده، راهکار مؤثرتری برای حل مسائل آموزش و پرورش است و بسیاری از مشکلات با اتکا به تجربه مدیران مدارس قابل رفع خواهد بود.
وی مدیریت یادگیرنده را از مهمترین ویژگیهای مدیریت نوین برشمرد و توضیح داد: مدیر موفق کسی است که همواره در مسیر یادگیری قرار داشته باشد و از تجربه معلمان، دانشآموزان، اولیا و همکاران خود برای ارتقای کیفیت مدیریت استفاده کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین تصمیمگیری مبتنی بر داده، تحلیل علمی و ایجاد انگیزه در میان فرهنگیان را از دیگر اصول مدیریت اثربخش دانست و یادآور شد: مشارکت دادن معلمان در فرآیند تصمیمسازی و ایجاد فضای امن برای بیان دیدگاهها، زمینه افزایش انگیزه و مسئولیتپذیری را فراهم میکند.
شریفی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای دقیق پروژه مهر و آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد و افزود: ثبتنام دانشآموزان، کلاسبندی، ثبت سفارش کتابهای درسی، تکمیل پروندههای تحصیلی و آمادهسازی مدارس باید با دقت و بر اساس ضوابط دنبال شود.
وی اضافه کرد: رعایت عدالت آموزشی، توجه به دانشآموزان با نیازهای ویژه، مدیریت تراکم کلاسها، اجرای برنامههای تعمیق یادگیری، طرح حامی، برنامه نماد و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی آینده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، تاکید کرد: ارتقای سواد پایه، مهارتآموزی، توسعه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و ورزشی، مدیریت مصرف انرژی در مدارس و اجرای دقیق شیوهنامههای پروژه مهر را از دیگر اولویتهای آموزش و پرورش استان است.
شریفی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی تنها در سایه همدلی، تعامل و گفتگو مستمر محقق میشود، اظهار کرد: آموزش و پرورش استان سمنان با تکیه بر ظرفیت مدیران مدارس، معلمان و اولیا، مسیر ارتقای کیفیت مدارس و موفقیت دانشآموزان را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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