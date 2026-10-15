اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سعیدی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد طرح جهش تولید در دیمزارهای استان طی سال‌های زراعی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، از توسعه سطح برنامه‌های اجرایی، حمایت از کشاورزان از طریق تأمین نهاده‌ها و ادوات کشاورزی، گسترش کشت مستقیم و مکانیزه و برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد و بر اهمیت اجرای روش‌های نوین کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع و پایداری تولید محصولات زراعی تأکید کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اهمیت اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها اظهار کرد: توسعه تولید در اراضی دیم، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود بخش کشاورزی و به‌کارگیری روش‌های علمی و مکانیزه در فرآیند کاشت، از جمله محورهای مهم در مسیر افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات زراعی است.

وی افزود: طرح جهش تولید در دیمزارها با رویکرد ارتقای عملکرد مزارع، بهبود مدیریت نهاده‌ها، توسعه کشت مستقیم و مکانیزه و انتقال دانش فنی به کشاورزان اجرا می‌شود و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، زمینه مناسبی برای تقویت زیرساخت‌های تولید در اراضی دیم استان فراهم کرده است.

افزایش سطح برنامه جهش تولید در دیمزارها

سعیدی با اشاره به روند توسعه سطح برنامه ابلاغی طرح جهش تولید در دیمزارهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس آمار عملکرد سال‌های زراعی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، سطح برنامه ابلاغی این طرح از ۳۲ هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ به ۶۰ هزار هکتار در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، سطح برنامه ابلاغی به ۷۰ هزار هکتار رسید و همین میزان برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ نیز در نظر گرفته شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: افزایش سطح برنامه ابلاغی، بیانگر گسترش دامنه اجرای طرح و توجه به ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید در دیمزارهاست. تحقق اهداف این برنامه مستلزم مشارکت کشاورزان، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، بهره‌گیری از روش‌های مناسب کشت و اجرای توصیه‌های فنی کارشناسان در مراحل مختلف تولید است.

حمایت از کشاورزان با تأمین ادوات کشاورزی

وی با تأکید بر نقش مکانیزاسیون در بهبود فرآیند کاشت و افزایش بهره‌وری مزارع دیم اظهار کرد: تأمین و توزیع ادوات موردنیاز کشاورزان، یکی از بخش‌های مهم پشتیبانی از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهاست.

سعیدی با اشاره به آمار ادوات تأمین‌شده از محل اعتبارات طرح گفت: در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲، تعداد ۶۳ دستگاه و در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ نیز تعداد ۶۷ دستگاه ادوات کشاورزی در قالب این طرح به استان وارد شده است.

وی افزود: این ادوات شامل کارنده، چیزل، سمپاش، سنگ‌جمع‌کن، موور و بیلر بوده و همچنین در آمار مربوط به یکی از دوره‌ها، تعمیر کمباین نیز ثبت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان دسترسی کشاورزان به ادوات مناسب، به‌ویژه تجهیزات مرتبط با کشت مستقیم و عملیات خاک‌ورزی، می‌تواند در تسهیل عملیات زراعی و اجرای دقیق‌تر توصیه‌های فنی مؤثر باشد.

وی اضافه کرد: استفاده صحیح از ماشین‌آلات و انتخاب ادوات متناسب با شرایط خاک و نوع محصول، از جمله موضوعاتی است که در کنار تأمین تجهیزات باید مورد توجه بهره‌برداران قرار گیرد.

تأمین تسهیلات برای توسعه تولید در دیمزارها

سعیدی در ادامه با اشاره به نقش منابع مالی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی گفت: تسهیلات پیش‌بینی‌شده در طرح جهش تولید در دیمزارها، یکی از ابزارهای حمایتی برای کمک به کشاورزان و فراهم کردن زمینه اجرای برنامه‌های مکانیزاسیون و تولید است.بر اساس آمار ثبت‌شده در گزارش عملکرد طرح، مبالغ تسهیلات اختصاص‌یافته در سال‌های زراعی مختلف شامل ۶ میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲، ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ و ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تا زمان تهیه گزارش است.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری هدفمند از تسهیلات و هدایت منابع مالی به سمت نیازهای واقعی کشاورزان، می‌تواند در تأمین تجهیزات، اجرای عملیات به‌موقع زراعی و بهبود شرایط تولید نقش مؤثری داشته باشد.

توسعه کشت مستقیم و حرکت به سوی کشاورزی حفاظتی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، توسعه کشت مستقیم را از محورهای مهم اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها برشمرد و اظهار کرد: استفاده از روش‌های نوین کشت، متناسب با شرایط اقلیمی و ویژگی‌های خاک، می‌تواند به مدیریت بهتر عملیات زراعی و استفاده کارآمدتر از منابع تولید کمک کند.

وی با اشاره به آمار سطح کشت مستقیم در سال‌های زراعی گذشته گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، سطح کشت مستقیم در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ برابر با پنج هزار و ۷۹۴ هکتار، در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ برابر با چهار هزار و چهار هکتار و در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ برابر با چهار هزار و ۶۴۳ هکتار بوده است.

سعیدی ادامه داد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تا زمان تهیه گزارش نیز چهار هزار و ۹۲۶ هکتار کشت مستقیم در آمار طرح ثبت شده است.

وی تصریح کرد: توسعه روش‌های کشت مستقیم باید با در نظر گرفتن شرایط مزارع، نوع خاک، تناوب زراعی و توصیه‌های فنی کارشناسان انجام شود تا ضمن تسهیل عملیات کاشت، امکان مدیریت بهتر منابع و حفظ ظرفیت تولید در بلندمدت فراهم شود.

توزیع کودهای موردنیاز کشاورزان

سعیدی با اشاره به اهمیت تغذیه متعادل گیاه در افزایش عملکرد محصولات زراعی اظهار کرد: تأمین نهاده‌های موردنیاز کشاورزان، از جمله کودهای شیمیایی، از محورهای پشتیبانی از اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهاست.

وی افزود: بر اساس آمار عملکرد طرح، در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲، سه هزار و ۲۴۳ تن کود اوره، ۵۴۲ تن کود فسفاته و ۱۲۲ تن کود پتاس توزیع شده است.

به گفته وی، در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ نیز چهار هزار و ۴۶۳ تن کود اوره، ۹۰۱ تن کود فسفاته و ۴۴۳ تن کود پتاس در آمار طرح ثبت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، میزان کود اوره توزیع‌شده پنج هزار و ۵۷۲ تن، کود فسفاته دو هزار و ۹۷۷ تن و کود پتاس یک هزار و ۹۴۵ تن بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تا زمان تهیه گزارش نیز دو هزار و ۶۶۳ تن کود اوره، ۳۵۳ تن کود فسفاته و ۲۷۵ تن کود پتاس در آمار مربوط به طرح ثبت شده است.

سعیدی تأکید کرد: مصرف متناسب کودهای کشاورزی بر اساس نیاز گیاه، شرایط خاک و توصیه کارشناسی، در کنار سایر اقدامات فنی، از عوامل مهم مدیریت تغذیه محصولات زراعی است و کشاورزان باید از مصرف خودسرانه و نامتوازن نهاده‌ها پرهیز کنند.

پشتیبانی از کشت محصولات راهبردی با تأمین بذر

وی با اشاره به اهمیت تأمین بذر مناسب برای کشت محصولات زراعی گفت: دسترسی کشاورزان به بذر موردنیاز، یکی از الزامات اجرای برنامه‌های تولیدی و تحقق اهداف طرح جهش تولید در دیمزارهاست.

سعیدی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده، در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲، سه هزار و ۲۰۰ کیلوگرم بذر نخود، ۸۰۰ کیلوگرم بذر عدس، ۹ هزار و ۷۵ کیلوگرم بذر علوفه‌ای و ۸۵۰ تن بذر گندم در آمار تأمین و ورود بذر به استان درج شده است.

وی ادامه داد: در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ نیز ۱۰ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم بذر نخود، سه هزار و ۲۵۰ کیلوگرم بذر عدس، ۲۹ هزار و ۲۴۵ کیلوگرم بذر علوفه‌ای و ۴۰۰ تن بذر گندم در گزارش ثبت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴، میزان بذر نخود ثبت‌شده ۱۵ هزار و ۹۸۹ کیلوگرم، بذر عدس دو هزار و ۹۴۵ کیلوگرم، بذر علوفه‌ای ۵۰۸ کیلوگرم و بذر گندم ۲۴۱ تن بوده است.

وی افزود: در آمار مربوط به سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تا زمان تهیه گزارش نیز ۱۴ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم بذر نخود، ۲۶ هزار و ۵۰ کیلوگرم بذر علوفه‌ای، یک هزار و ۲۵۴ کیلوگرم بذر دانه‌های روغنی، دو هزار و ۲۰۸ تن بذر گندم و ۸۳ تن بذر جو ثبت شده است.

سعیدی خاطرنشان کرد: انتخاب بذر مناسب و استفاده از ارقام معرفی‌شده برای کشت در شرایط اقلیمی و زراعی هر منطقه، در کنار رعایت اصول فنی کاشت، می‌تواند به بهبود استقرار گیاه و مدیریت بهتر تولید کمک کند.

استفاده از ارقام متنوع محصولات زراعی در مزارع طرح

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ارقام ثبت‌شده در مزارع طرح جهش تولید در دیمزارها گفت: در بخش گندم، ارقام آذر ۲، باران، واران، صدرا و هشترود ریژاو در گزارش طرح درج شده‌اند.

وی افزود: در بخش جو نیز ارقام آبیدر، انصار، قافلان، آرتان و سهند و در بخش نخود، ارقام منصور، عادل، آنا، گوکسو و سعید ثبت شده‌اند. همچنین ورزقان، بیله‌سوار و سنا از ارقام درج‌شده در بخش عدس هستند.

سعیدی تصریح کرد: بررسی عملکرد ارقام مختلف در شرایط اقلیمی و زراعی مناطق گوناگون، از موضوعات مهم در انتخاب بذر و برنامه‌ریزی برای کشت محصولات دیم است و توجه به ویژگی‌های هر رقم می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر بهره‌برداران و کارشناسان در فصل کشت کمک کند.

آموزش کشاورزان؛ حلقه تکمیل‌کننده اجرای طرح

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش و انتقال دانش فنی به بهره‌برداران را از ارکان مهم اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها دانست و اظهار کرد: موفقیت برنامه‌های توسعه تولید، تنها به تأمین نهاده و تجهیزات وابسته نیست، بلکه آگاهی کشاورزان از شیوه‌های صحیح کاشت، مدیریت تغذیه گیاه، استفاده از ادوات و رعایت توصیه‌های فنی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی افزود: بر اساس آمار گزارش‌شده، در سال زراعی ۱۴۰۱–۱۴۰۲ تعداد ۱۲۰ دوره آموزشی، در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳ تعداد ۲۴۱ دوره و در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ تعداد ۱۶۵ دوره آموزشی در چارچوب طرح برگزار شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ تا زمان تهیه گزارش نیز برگزاری ۹۸ دوره آموزشی در آمار طرح ثبت شده است.

وی تأکید کرد: آموزش مستمر کشاورزان و تقویت ارتباط میان کارشناسان و بهره‌برداران، زمینه اجرای دقیق‌تر توصیه‌های فنی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های طرح را فراهم می‌کند.

سعیدی در جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده در طرح جهش تولید در دیمزارهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: بررسی عملکرد سال‌های زراعی گذشته نشان می‌دهد که توسعه سطح برنامه، تأمین ادوات و نهاده‌ها، گسترش کشت مستقیم، معرفی و استفاده از ارقام مختلف محصولات زراعی و برگزاری دوره‌های آموزشی، از محورهای اصلی اجرای این طرح در استان بوده است.

وی افزود: استمرار این اقدامات با مشارکت کشاورزان و همراهی کارشناسان و مجموعه‌های پشتیبان، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های تولید، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و استفاده مناسب‌تر از ظرفیت اراضی دیم منجر شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: دستیابی به تولید پایدار در دیمزارها نیازمند توجه هم‌زمان به مجموعه‌ای از عوامل، از جمله انتخاب بذر مناسب، مدیریت اصولی تغذیه گیاه، استفاده صحیح از ماشین‌آلات، رعایت توصیه‌های کارشناسی و آموزش مستمر کشاورزان است.

وی در پایان تأکید کرد: طرح جهش تولید در دیمزارها فرصتی برای تقویت رویکردهای علمی و فنی در تولید محصولات زراعی است و استمرار اجرای برنامه‌های حمایتی و آموزشی، در کنار بهره‌گیری از تجربه کشاورزان و ظرفیت کارشناسی سازمان جهاد کشاورزی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و تقویت بنیان‌های تولید کشاورزی در استان کمک کند.