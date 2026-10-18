۶ هزار تن بذر گندم بین کشاورزان بوکانی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستوره رحیمی‌آذر در این زمینه افزود: امسال برای تامین بذر مورد نیاز کشاورزان، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شده که تا ۶ هزار تُن آن بین بهره‌ بردران توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: شماری از کشاورزان نیز از محصول تولیدی خود برای کشت گندم استفاده می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان با اشاره به روند اجرای کشت پاییزه در این شهرستان گفت: عملیات کشت با استفاده از ۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه تراکتور و ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه کارنده ردیف‌کار در حال انجام است که ۴۸۰ دستگاه از کارنده‌ها برای کشت مستقیم به کار گرفته می‌شوند.

رحیمی‌آذر بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی بوکان به کشت گندم دیم و ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار به گندم آبی اختصاص یابد که تاکنون بیش از ۶۰ درصد مزارع دیم شهرستان زیر کشت رفته است.

خرید بیش از ۸۴ هزار تن گندم در سال زراعی گذشته

وی درباره ارقام مورد استفاده برای کشت گندم نیز گفت: کشاورزان در اراضی دیم از ارقام واران، باران و هما و در مزارع آبی از ارقام پیشگام، بهمن، زرین و سیمین استفاده می‌ کنند که از عملکرد مناسب و سازگاری بیشتری با شرایط اقلیمی منطقه برخوردارند.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان با اشاره به میزان خرید گندم در سال زراعی گذشته اظهار کرد: در مجموع ۸۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم از کشاورزان این شهرستان خریداری شد که از این میزان، ۷۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و هفت هزار و ۷۱۴ تن گندم

وی ادامه داد: خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در هفت مرکز شامل ۲ مرکز غله و پنج مرکز تعاونی در روستاهای قره‌کند، یه‌کشه‌وه، درویشان، رحیم‌خان و قلعه‌رسول‌سیت انجام شد.

رحیمی اظهار کرد: در سال زراعی گذشته، ۷۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت گندم دیم و ۱۱ هزار و هکتار زیر کشت گندم آبی قرار داشت.