جشنواره «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان و احسان» ملی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری، ظهر پنجشنبه در اختتامیه نخستین جشنواره ادبی ـ هنری «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان و احسان» با اشاره به اینکه زندگی باید عهدی برای روشن کردن چراغ امید در دل انسان‌ها باشد، اظهار کرد: اگر از احساس سخن می‌گوییم باید رنج انسان‌ها را احساس کنیم، اگر از ایمان سخن می‌گوییم باید آن را در عمل و خدمت به مردم نشان دهیم و اگر از احسان سخن می‌گوییم باید رد پای مهربانی ما در زندگی دیگران دیده شود.

وی افزود: چه زیباست که نام اردبیل نه فقط با تاریخ، فرهنگ و طبیعتش، بلکه با قلب‌های بزرگ مردمانش شناخته شود.

فرماندار اردبیل در پایان پیشنهاد کرد: امسال این جشنواره به صورت استانی برگزار شد؛ امید است با تدبیری، سال آینده با محوریت اردبیل این جشنواره به صورت ملی و با عنوان «ایران؛ دیار احساس، ایمان و احسان» برگزار شود.