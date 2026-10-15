  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

جشنواره «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان و احسان» ملی شود

جشنواره «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان و احسان» ملی شود

اردبیل- فرماندار اردبیل پیشنهاد داد جشنواره «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان و احسان» سال آینده با عنوان «ایران؛ دیار احساس، ایمان و احسان» به‌صورت ملی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری، ظهر پنجشنبه در اختتامیه نخستین جشنواره ادبی ـ هنری «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان و احسان» با اشاره به اینکه زندگی باید عهدی برای روشن کردن چراغ امید در دل انسان‌ها باشد، اظهار کرد: اگر از احساس سخن می‌گوییم باید رنج انسان‌ها را احساس کنیم، اگر از ایمان سخن می‌گوییم باید آن را در عمل و خدمت به مردم نشان دهیم و اگر از احسان سخن می‌گوییم باید رد پای مهربانی ما در زندگی دیگران دیده شود.

وی افزود: چه زیباست که نام اردبیل نه فقط با تاریخ، فرهنگ و طبیعتش، بلکه با قلب‌های بزرگ مردمانش شناخته شود.

فرماندار اردبیل در پایان پیشنهاد کرد: امسال این جشنواره به صورت استانی برگزار شد؛ امید است با تدبیری، سال آینده با محوریت اردبیل این جشنواره به صورت ملی و با عنوان «ایران؛ دیار احساس، ایمان و احسان» برگزار شود.

کد مطلب 6978849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها