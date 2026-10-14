۱۲ هزار کلاس درس هفته آینده تحویل آموزش و پرورش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار خواجه صالحانی در بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اردبیل اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز با حرکت بی نظیر در ساخت و تجهیز مدارس فضای بانشاطی را برای تحصیل نسل آینده فراهم کردند تا در عرصه مدرسه سازی متفاوت از سایر حوزه ها اقدامات و فعالیت های مثبت و روبه جلو را شاهد باشیم.

وی یاد و خاطره مرحوم علیپور خیر مدرسه ساز اردبیلی را با ساخت ۷۲ مدرسه با یاد شهدای کربلا گرامی داشت و خاطرنشان کرد: در این هیاهوی زندگی مادی و مشکلات معیشتی خیرین همچنان پای کار هستند تا کمک کار دولت در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی باشند.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: بعد از طرح این موضوع از سوی رئیس جمهور نهضتی در کشور با همراهی عموم مردم و به ویژه خیرین و نهادهای مردمی شکل گرفت تا احداث ۸ هزار مدرسه را هدفگذاری کنیم

خواجه صالحانی بیان کرد: در مرحله اول ۱۲ هزار کلاس درس تحویل آموزش و پرورش شد و قرار است هفته آینده نیز در گام دوم ۱۲ هزار کلاس درس دیگر نیز تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شود.

وی گفت: بیش از نیمی از تعهدات مدرسه سازی استان های مختلف کشور به انجام رسیده و در همین استان اردبیل نیز به سرعت شاهد تکمیل و راه اندازی واحدهای آموزشی با مشارکت خیرین و نیکوکاران بی ادعا هستیم.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تصریح کرد: نظام مسایل حوزه آموزش و پرورش به صورت دقیق احصا شده و اقدامات و حرکت های خوبی را در رفع مشکلات و آسیب های احتمالی در این حوزه با کمک و مشارکت خیرین شاهدیم که قطعا به تدریج رفع خواهد شد.

خواجه صالحانی از خیرین خواست؛ با ورود در در تکمیل پروژه های نیمه تمام تجهیز و راه اندازی مجموعه های آموزشی، پرورشی و ورزشی، ورود به هنگامی را داشته باشند.