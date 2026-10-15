برگزیدگان جشنواره ادبی و هنری «اردبیل؛ دیار احسان» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین‌نژاد ظهر پنجشنبه در حاشیه آیین اختتامیه این جشنواره در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خدا را شاکریم که در شب میلاد حضرت زینب کبری (س)، شاهد برگزاری اختتامیه نخستین جشنواره ادبی و هنری «اردبیل؛ دیار احساس، ایمان و احسان» در استان هستیم.

وی افزود: این جشنواره با حضور ۲۳۵ هنرمند و ارسال ۵۵۸ اثر در پنج بخش شعر، داستان‌نویسی، فیلم کوتاه، اینفوگرافی و موشن‌گرافی و همچنین موبایل‌گرافی در سطح استان برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل ادامه داد: در بخش داستان ۸۸ داستان، در بخش شعر ۹۴ شعر، در بخش موشن‌گرافی و اینفوگرافی ۷۳ اثر، در بخش موبایل‌گرافی ۲۳۰ اثر و در بخش فیلم کوتاه ۷۳ اثر به جشنواره ارسال شد و پس از داوری، امروز نتایج اعلام و از برگزیدگان تجلیل می‌شود.

حسین‌نژاد هدف از برگزاری این جشنواره را نهادینه‌کردن فرهنگ خیر، احسان و نیکوکاری در جامعه و انتقال آن به نسل جدید عنوان کرد و گفت: می‌خواهیم نشان دهیم مردم این دیار، اردبیل، از دیرباز با خصایص ذاتی خدمت به یکدیگر و احسان عجین بوده‌اند و این فرهنگ امروز نیز ادامه دارد و ان‌شاءالله در آینده هم ادامه خواهد یافت.